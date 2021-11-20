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Мишустин поздравил патриарха Кирилла с юбилеем
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с юбилеем - РИА Новости, 20.11.2021
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с юбилеем
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с 75-летием патриарха Московского и всея Руси Кирилла. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T13:19
2021-11-20T13:19
2021-11-20T13:19
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
михаил мишустин
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религия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с 75-летием патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Мишустин отметил вклад патриарха Кирилла в содействии упрочения гражданского мира и согласия, утверждения в обществе идеалов милосердия и взаимоуважения и отстаивании непреходящих нравственных ценностей православия."Под вашим предстоятельством церковь, как и прежде, является символом тысячелетних основ российской жизни, совместно с государством принимает активное участие в решении важнейших социальных задач. Многое делает для сохранения духовных традиций, развития культуры, истории и русского языка. От всей души желаю вам, ваше святейшество, доброго здоровья, успехов в трудах на благо отечества и наших граждан", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.
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патриарх кирилл (владимир гундяев), михаил мишустин, россия, религия
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с юбилеем
Мишустин отметил вклад патриарха Кирилла в упрочение гражданского мира
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
поздравил с 75-летием патриарха Московского и всея Руси Кирилла
.
Мишустин отметил вклад патриарха Кирилла в содействии упрочения гражданского мира и согласия, утверждения в обществе идеалов милосердия и взаимоуважения и отстаивании непреходящих нравственных ценностей православия.
"Под вашим предстоятельством церковь, как и прежде, является символом тысячелетних основ российской жизни, совместно с государством принимает активное участие в решении важнейших социальных задач. Многое делает для сохранения духовных традиций, развития культуры, истории и русского языка. От всей души желаю вам, ваше святейшество, доброго здоровья, успехов в трудах на благо отечества и наших граждан", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.