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Мишустин поздравил патриарха Кирилла с юбилеем

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с юбилеем - РИА Новости, 20.11.2021

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с юбилеем

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с 75-летием патриарха Московского и всея Руси Кирилла. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T13:19

2021-11-20T13:19

2021-11-20T13:19

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

михаил мишустин

россия

религия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с 75-летием патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Мишустин отметил вклад патриарха Кирилла в содействии упрочения гражданского мира и согласия, утверждения в обществе идеалов милосердия и взаимоуважения и отстаивании непреходящих нравственных ценностей православия."Под вашим предстоятельством церковь, как и прежде, является символом тысячелетних основ российской жизни, совместно с государством принимает активное участие в решении важнейших социальных задач. Многое делает для сохранения духовных традиций, развития культуры, истории и русского языка. От всей души желаю вам, ваше святейшество, доброго здоровья, успехов в трудах на благо отечества и наших граждан", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

https://ria.ru/20211120/patriarkh-1759585192.html

россия

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патриарх кирилл (владимир гундяев), михаил мишустин, россия, религия