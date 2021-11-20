https://ria.ru/20211120/finansirovanie-1760007758.html

"Роскосмос" получил дополнительные средства на строительство спутников

"Роскосмос" получил дополнительные средства на строительство спутников - РИА Новости, 20.11.2021

"Роскосмос" получил дополнительные средства на строительство спутников

"Роскосмос" получил на этой неделе 5,7 миллиарда рублей из резервного фонда на строительство спутников, заявил в субботу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T23:09

2021-11-20T23:09

2021-11-20T23:47

наука

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

россия

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. "Роскосмос" получил на этой неделе 5,7 миллиарда рублей из резервного фонда на строительство спутников, заявил в субботу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."На этой неделе мы получили дополнительно 5,7 миллиарда рублей из резервного фонда", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".По его словам, деньги пойдут на "восполнение средств, которые необходимы для формирования группировки для экономики страны, прежде всего метеоспутники и спутники дистанционного зондирования Земли".В пресс-службе госкорпорации пояснили журналистам, что эти средства будут направлены на производство аппаратов дистанционного зондирования Земли "Ресурс" и метеоспутников "Метеор".Также Рогозин отметил, что на прошлой неделе "Роскосмос" получил дополнительно 6,5 миллиарда рублей на научный космос.

https://ria.ru/20211120/finansirovanie-1760007883.html

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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, россия