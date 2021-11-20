https://ria.ru/20211120/evrosoyuz-1759784771.html

В Евросоюзе разрешили продукты из саранчи

В Евросоюзе разрешили продукты из саранчи - РИА Новости, 20.11.2021

В Евросоюзе разрешили продукты из саранчи

Европейская комиссия разрешила продажу пищевых продуктов из саранчи, насекомых можно будет купить как сушеную закуску, в замороженном виде и в порошковой форме, РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T03:28

2021-11-20T03:28

2021-11-20T03:28

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Европейская комиссия разрешила продажу пищевых продуктов из саранчи, насекомых можно будет купить как сушеную закуску, в замороженном виде и в порошковой форме, сообщает "Европульс".Производители смогут использовать саранчу вместо мясных ингредиентов. Для такой продукции введут специальную маркировку.Компании обязали удалять крылышки и ножки саранчи, если они продают ее в сушеном или замороженном виде. Согласно исследованию Европейского агентства по безопасности продуктов питания, это поможет снизить риск запоров у потребителей.Использование насекомых в качестве альтернативного источника белка поможет Евросоюзу облегчить переход к более устойчивой продовольственной системе. Животноводство — один из главных источников выбросов оксида азота, который создает в 300 раз больший парниковый эффект, чем углекислый газ.Саранча — не первое насекомое, продукты из которого разрешили в ЕС. В июле прошлого года на территории Евросоюза появилась возможность продавать сушеных желтых мучных червей.

https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html

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2021

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продукты, еда, насекомые, евросоюз, новости - туризм, туризм