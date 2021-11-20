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На Кутузовском проспекте восстановили движение после крупного ДТП

На Кутузовском проспекте восстановили движение после крупного ДТП - РИА Новости, 20.11.2021

На Кутузовском проспекте восстановили движение после крупного ДТП

Движение на Кутузовском проспекте в Москве восстановлено после ДТП, в котором погибли два человека, сообщает столичная госавтоинспекция в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T17:36

2021-11-20T17:36

2021-11-20T18:24

происшествия

москва

bmw ag

кутузовский проспект

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Движение на Кутузовском проспекте в Москве восстановлено после ДТП, в котором погибли два человека, сообщает столичная госавтоинспекция в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в Москве, в них врезался еще один. За рулем BMW, которое стало виновником аварии, был автоблогер Саид Губденский, его пассажир был госпитализирован и скончался в больнице."Движение полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

москва

кутузовский проспект

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Друзья участника ДТП на Кутузовском проспекте увели свидетеля аварии от журналистов Друзья участника ДТП на Кутузовском проспекте увели свидетеля аварии от журналистов 2021-11-20T17:36 true PT0M20S

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