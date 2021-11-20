Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211120/butina-1759954521.html
Бутина назвала идею новых санкций США против России словесной интервенцией
Бутина назвала идею новых санкций США против России словесной интервенцией - РИА Новости, 20.11.2021
Бутина назвала идею новых санкций США против России словесной интервенцией
Идеями о новых санкциях против России в случае "вторжения" на Украину американская сторона пытается показать своим избирателям, что она отвечает на российскую... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T14:11
2021-11-20T14:11
политика
сша
госдума рф
роберт менендес
мария бутина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601820275_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba718fa349d3abcac810bf063eec5606.jpg
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Идеями о новых санкциях против России в случае "вторжения" на Украину американская сторона пытается показать своим избирателям, что она отвечает на российскую "угрозу", заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.Сенатор США, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил санкции против РФ в случае "вторжения на Украину", сообщил ранее портал Axios со ссылкой на внесенный в конгресс текст поправки к оборонному бюджету. Поправка требует от президента США ввести санкции и запреты на въезд против ведущих российских военных и сотрудников разведки, а также предлагает увеличить военную помощь Киеву; ввести санкции против российских банков, государственных учреждений, нефтегазового сектора, предприятий по добыче полезных ископаемых и против первичного и вторичного размещения суверенного долга РФ."На мой взгляд, это очередная вербальная интервенция, которая, с одной стороны, дает возможность американскому политику показать своим избирателям, что они что-то делают и отвечают на угрозы Путина с его новыми вооружениями, но на самом деле, как мы прекрасно понимаем, все это упирается в экономику и в экономические интересы конкретных людей, потому что бюджет действительно увеличивается, но потом эти деньги куда идут?" - сказала Бутина.По ее словам, в данном случае увеличение бюджета - это перекладывание большего количества денег из одного кармана в другой: из кармана американских налогоплательщиков в карманы людей, которые обслуживают военно-промышленный и научно-исследовательский комплексы, а также логистические структуры и компании.В целом же, отметила Бутина, после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и переговоров с главой США Джо Байденом стало понятно, что тот смог заручиться поддержкой американского лидера, и основные игроки коллективного запада приняли решение о повышении ставок и оказании дополнительного давления на РФ."И здесь сейчас каждый играет свою роль. Украина стягивает войска и провоцирует напряженность на Донбассе, Германия и Франция пытаются всеми правдами и неправдами дезавуировать минский формат и те договоренности, гарантами которых они выступали при подписании "Минска-2", США тоже в этих планах выполняют свою роль, которая заключается сейчас в череде каких-то дипломатических недружественных заявлений", - пояснила она.Заявления третьих сторон о допустимости или недопустимости передвижения войск РФ на своей территории в нормальной дипломатии просто недопустимы, подчеркнула депутат. "Это просто словесная интервенция, которая признана продемонстрировать их якобы единство по украинскому вопросу", - добавила она.При этом, добавила Бутина, помощь со стороны США Украине в России ощущают уже довольно давно. Доказательством является, в том числе, и снабжение вооруженных сил Украины инструкторами, обучающими ведению боевых действий по лекалам НАТО."Потом видим совершенно недружественные поступки по поставке летальных вооружений, гарантированно точно мы уже знаем, что на вооружении украинцев стоят "Джавелины" - это довольно серьезный инструмент по сдерживанию бронетанковых войск Донецкой и Луганской республик, поэтому американцы, наверное, будут и в дальнейшем продолжать поставлять своих инструкторов, будут наращивать явно или тайно материально-техническое обеспечение, поставки летального и нелетального вооружения", - заключила она.
https://ria.ru/20211120/ssha-1759875506.html
https://rsport.ria.ru/20211120/olimpiada-1759864850.html
https://ria.ru/20211119/donbass-1759510502.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601820275_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8d17f4418744f654aba09fa8ae88902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, сша, госдума рф, роберт менендес, мария бутина, россия
14:11 20.11.2021
 
Бутина назвала идею новых санкций США против России словесной интервенцией

Депутат Бутина назвала идею о новых санкциях США против России словесной интервенцией

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМария Бутина во время презентации фонда "Своих не бросаем" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Мария Бутина во время презентации фонда Своих не бросаем в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Идеями о новых санкциях против России в случае "вторжения" на Украину американская сторона пытается показать своим избирателям, что она отвечает на российскую "угрозу", заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.
Сенатор США, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил санкции против РФ в случае "вторжения на Украину", сообщил ранее портал Axios со ссылкой на внесенный в конгресс текст поправки к оборонному бюджету. Поправка требует от президента США ввести санкции и запреты на въезд против ведущих российских военных и сотрудников разведки, а также предлагает увеличить военную помощь Киеву; ввести санкции против российских банков, государственных учреждений, нефтегазового сектора, предприятий по добыче полезных ископаемых и против первичного и вторичного размещения суверенного долга РФ.
"На мой взгляд, это очередная вербальная интервенция, которая, с одной стороны, дает возможность американскому политику показать своим избирателям, что они что-то делают и отвечают на угрозы Путина с его новыми вооружениями, но на самом деле, как мы прекрасно понимаем, все это упирается в экономику и в экономические интересы конкретных людей, потому что бюджет действительно увеличивается, но потом эти деньги куда идут?" - сказала Бутина.
По ее словам, в данном случае увеличение бюджета - это перекладывание большего количества денег из одного кармана в другой: из кармана американских налогоплательщиков в карманы людей, которые обслуживают военно-промышленный и научно-исследовательский комплексы, а также логистические структуры и компании.
Президент США Джо Байден покидает Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
08:00
США проиграли схватку за XXI век: "историки изучат этот момент"
В целом же, отметила Бутина, после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и переговоров с главой США Джо Байденом стало понятно, что тот смог заручиться поддержкой американского лидера, и основные игроки коллективного запада приняли решение о повышении ставок и оказании дополнительного давления на РФ.
"И здесь сейчас каждый играет свою роль. Украина стягивает войска и провоцирует напряженность на Донбассе, Германия и Франция пытаются всеми правдами и неправдами дезавуировать минский формат и те договоренности, гарантами которых они выступали при подписании "Минска-2", США тоже в этих планах выполняют свою роль, которая заключается сейчас в череде каких-то дипломатических недружественных заявлений", - пояснила она.
Заявления третьих сторон о допустимости или недопустимости передвижения войск РФ на своей территории в нормальной дипломатии просто недопустимы, подчеркнула депутат. "Это просто словесная интервенция, которая признана продемонстрировать их якобы единство по украинскому вопросу", - добавила она.
Джо Байден / Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
08:30
"Делегация — это я": зачем Америка хочет бойкотировать Олимпиаду в Китае
При этом, добавила Бутина, помощь со стороны США Украине в России ощущают уже довольно давно. Доказательством является, в том числе, и снабжение вооруженных сил Украины инструкторами, обучающими ведению боевых действий по лекалам НАТО.
"Потом видим совершенно недружественные поступки по поставке летальных вооружений, гарантированно точно мы уже знаем, что на вооружении украинцев стоят "Джавелины" - это довольно серьезный инструмент по сдерживанию бронетанковых войск Донецкой и Луганской республик, поэтому американцы, наверное, будут и в дальнейшем продолжать поставлять своих инструкторов, будут наращивать явно или тайно материально-техническое обеспечение, поставки летального и нелетального вооружения", - заключила она.
Военнослужащий на тактических учениях Три меча-2021 (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 08:00
"Устроить хаос в тылу". У НАТО новые планы на Украину
 
ПолитикаСШАГосдума РФРоберт МенендесМария БутинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10Россия и Израиль создадут рабочую группу по противодействию COVID-19
03:02В Мексике в двух фурах обнаружили 600 мигрантов
02:25Блогер Губденский перед гибелью в ДТП разместил посты в соцсетях
02:18У берегов Ливии погибли более 75 направлявшихся в Европу на лодке мигрантов
02:17Какие нарушения ПДД неминуемо приведут к ДТП
02:08Россиянам рассказали, чего не должно быть в полезных кукурузных хлопьях
02:04В Нидерландах три человека получили огнестрельные ранения на митинге
02:01Рогозин сообщил, что Россия давно разрабатывает противоспутниковое оружие
01:55В Москве потушили пожар в здании бывшего кинотеатра
01:32Болгары отреагировали на новое высказывание президента о Крыме
01:16Как узнать, есть ли в сыре пальмовое масло
01:11В Лондоне задержали 30 экоактивистов, перекрывших мост
00:42РБК: РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездов
00:30СК проверит информацию о драке подростков в Подмосковье
00:19Трамп назвал вызов в Конгресс его экс-советника "охотой на ведьм"
00:00В России отмечают Михайлов день
23:49Губернатор Калининградской области рассказал о самочувствии на карантине
23:31Десять египетских провинций отменили занятия в школах из-за непогоды
23:24В аэропорту Атланты случайный выстрел вызвал панику
23:21Корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией
Лента новостейМолния
Россия и Израиль создадут рабочую группу по противодействию COVID-19В Мексике в двух фурах обнаружили 600 мигрантовБлогер Губденский перед гибелью в ДТП разместил посты в соцсетяхУ берегов Ливии погибли более 75 направлявшихся в Европу на лодке мигрантовКакие нарушения ПДД неминуемо приведут к ДТПРоссиянам рассказали, чего не должно быть в полезных кукурузных хлопьяхВ Нидерландах три человека получили огнестрельные ранения на митингеРогозин сообщил, что Россия давно разрабатывает противоспутниковое оружиеВ Москве потушили пожар в здании бывшего кинотеатраБолгары отреагировали на новое высказывание президента о КрымеКак узнать, есть ли в сыре пальмовое маслоВ Лондоне задержали 30 экоактивистов, перекрывших мостРБК: РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездовСК проверит информацию о драке подростков в ПодмосковьеТрамп назвал вызов в Конгресс его экс-советника "охотой на ведьм"В России отмечают Михайлов деньГубернатор Калининградской области рассказал о самочувствии на карантине Десять египетских провинций отменили занятия в школах из-за непогодыВ аэропорту Атланты случайный выстрел вызвал панику Корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией