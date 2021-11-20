https://ria.ru/20211120/bezhentsy-1759972833.html

В центре "Брузги" на границе Белоруссии находятся около двух тысяч беженцев

В центре "Брузги" на границе Белоруссии находятся около двух тысяч беженцев - РИА Новости, 20.11.2021

В центре "Брузги" на границе Белоруссии находятся около двух тысяч беженцев

В логистическом центре "Брузги" на границе Белоруссии и Польши находятся около двух тысяч мигрантов, сообщил руководитель Гродненского областного управления МЧС РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T17:08

2021-11-20T17:08

2021-11-20T17:08

в мире

белоруссия

минск

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КПП "БРУЗГИ" (белорусско-польская граница), 20 ноя - РИА Новости. В логистическом центре "Брузги" на границе Белоруссии и Польши находятся около двух тысяч мигрантов, сообщил руководитель Гродненского областного управления МЧС Дмитрий Лакиза."Здесь находится около двух тысяч человек", - сообщил Лакиза журналистам. По его словам, более точно посчитать людей нет возможности. В последние дни количество обитателей центра стабильно, уточнил он.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания, одежду.

https://ria.ru/20211120/migranty-1759954871.html

белоруссия

минск

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в мире, белоруссия, минск, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии