https://ria.ru/20211120/bezhentsy-1759972833.html
В центре "Брузги" на границе Белоруссии находятся около двух тысяч беженцев
В центре "Брузги" на границе Белоруссии находятся около двух тысяч беженцев - РИА Новости, 20.11.2021
В центре "Брузги" на границе Белоруссии находятся около двух тысяч беженцев
В логистическом центре "Брузги" на границе Белоруссии и Польши находятся около двух тысяч мигрантов, сообщил руководитель Гродненского областного управления МЧС РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T17:08
2021-11-20T17:08
2021-11-20T17:08
в мире
белоруссия
минск
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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КПП "БРУЗГИ" (белорусско-польская граница), 20 ноя - РИА Новости. В логистическом центре "Брузги" на границе Белоруссии и Польши находятся около двух тысяч мигрантов, сообщил руководитель Гродненского областного управления МЧС Дмитрий Лакиза."Здесь находится около двух тысяч человек", - сообщил Лакиза журналистам. По его словам, более точно посчитать людей нет возможности. В последние дни количество обитателей центра стабильно, уточнил он.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания, одежду.
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в мире, белоруссия, минск, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
В центре "Брузги" на границе Белоруссии находятся около двух тысяч беженцев
В центре "Брузги" на белорусско-польской границе находятся около двух тысяч беженцев