https://ria.ru/20211120/aktsiya-1759973501.html
В Вене началась акция протеста против ограничений из-за COVID-19
В Вене началась акция протеста против ограничений из-за COVID-19 - РИА Новости, 20.11.2021
В Вене началась акция протеста против ограничений из-за COVID-19
Тысячи противников антикоронавирусных ограничений в субботу вышли на улицу Вены, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T17:16
2021-11-20T17:16
2021-11-20T17:16
в мире
вена
александер шалленберг
коронавирус covid-19
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ВЕНА, 20 ноя - РИА Новости. Тысячи противников антикоронавирусных ограничений в субботу вышли на улицу Вены, передаёт корреспондент РИА Новости.Организаторы заявляли о 11 запланированных на субботу демонстрациях в австрийской столице, многие из них - против ограничительных мер. Самое крупное шествие началось на площади Прав человека, организаторы ожидали участие около 5 тысяч демонстрантов.Противники ограничительных мер в очередной раз вышли на улицы Вены после того, как накануне канцлер Австрии Александер Шалленберг объявил очередной всеобщий локдаун из-за коронавируса, а также заявил о введении всеобщей обязательной вакцинации с 1 февраля 2022 года.
https://ria.ru/20211119/koronavirus-1759786786.html
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в мире, вена, александер шалленберг, коронавирус covid-19
В Вене началась акция протеста против ограничений из-за COVID-19
В Вене началась многотысячная акция протеста против ограничений из-за COVID-19