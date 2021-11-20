https://ria.ru/20211120/aktsiya-1759973501.html

В Вене началась акция протеста против ограничений из-за COVID-19

В Вене началась акция протеста против ограничений из-за COVID-19 - РИА Новости, 20.11.2021

В Вене началась акция протеста против ограничений из-за COVID-19

Тысячи противников антикоронавирусных ограничений в субботу вышли на улицу Вены, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T17:16

2021-11-20T17:16

2021-11-20T17:16

в мире

вена

александер шалленберг

коронавирус covid-19

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ВЕНА, 20 ноя - РИА Новости. Тысячи противников антикоронавирусных ограничений в субботу вышли на улицу Вены, передаёт корреспондент РИА Новости.Организаторы заявляли о 11 запланированных на субботу демонстрациях в австрийской столице, многие из них - против ограничительных мер. Самое крупное шествие началось на площади Прав человека, организаторы ожидали участие около 5 тысяч демонстрантов.Противники ограничительных мер в очередной раз вышли на улицы Вены после того, как накануне канцлер Австрии Александер Шалленберг объявил очередной всеобщий локдаун из-за коронавируса, а также заявил о введении всеобщей обязательной вакцинации с 1 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20211119/koronavirus-1759786786.html

вена

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вена, александер шалленберг, коронавирус covid-19