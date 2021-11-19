https://ria.ru/20211119/zimnyaya_vishnya-1759765310.html

Защита обжаловала приговор гендиректору "Зимней вишни"

Защита обжаловала приговор гендиректору "Зимней вишни" - РИА Новости, 19.11.2021

Защита обжаловала приговор гендиректору "Зимней вишни"

Защита гендиректора торгового центра "Зимняя вишня" Надежды Судденок подала апелляционную жалобу на обвинительный приговор, сообщил РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:19

2021-11-19T11:19

2021-11-19T11:19

происшествия

кемеровская область

кемерово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в торговом центре в кемерово

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753123395_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0196a0962f45939e65567d010efbaf32.jpg

НОВОСИБИРСК, 19 ноя – РИА Новости. Защита гендиректора торгового центра "Зимняя вишня" Надежды Судденок подала апелляционную жалобу на обвинительный приговор, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат Андрей Пропостин.Ранее Заводский районный суд Кемерово приговорил Судденок к 13,5 годам колонии по обвинению в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц" и "нарушении требований пожарной безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц". Гособвинение просило дать ей 14 лет лишения свободы."Жалобу уже подал. Дата рассмотрения будет назначена еще не скоро… Еще приговор не напечатан и сторонам не вручен", - сказал собеседник агентства. Ранее адвокат сообщал, что считает приговор чрезмерно строгим и несправедливым. Он отметил, что Судденок одна из немногих обвиняемых возместила потерпевшим имущественный ущерб, более 300 тысяч рублей, и частично признала свою вину.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

https://ria.ru/20211111/prigovor-1758497481.html

https://ria.ru/20210930/pozhar-1752400467.html

кемеровская область

кемерово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в торговом центре в кемерово