Защита обжаловала приговор гендиректору "Зимней вишни"
Защита гендиректора "Зимней вишни" Судденок подала жалобу на обвинительный приговор
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкГенеральный директор управляющей компании ТРК "Зимняя вишня Кемерово" Надежда Судденок, проходящая обвиняемой по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", во время заседания в Ленинской районном суде в Кемерове
НОВОСИБИРСК, 19 ноя – РИА Новости. Защита гендиректора торгового центра "Зимняя вишня" Надежды Судденок подала апелляционную жалобу на обвинительный приговор, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат Андрей Пропостин.
Ранее Заводский районный суд Кемерово приговорил Судденок к 13,5 годам колонии по обвинению в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц" и "нарушении требований пожарной безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц". Гособвинение просило дать ей 14 лет лишения свободы.
"Жалобу уже подал. Дата рассмотрения будет назначена еще не скоро… Еще приговор не напечатан и сторонам не вручен", - сказал собеседник агентства. Ранее адвокат сообщал, что считает приговор чрезмерно строгим и несправедливым. Он отметил, что Судденок одна из немногих обвиняемых возместила потерпевшим имущественный ущерб, более 300 тысяч рублей, и частично признала свою вину.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.
Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.