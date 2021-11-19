https://ria.ru/20211119/zdravookhranenie-1759829387.html

Международный форум об уроках пандемии и будущем здравоохранения

Международный форум об уроках пандемии и будущем здравоохранения - РИА Новости, 19.11.2021

Международный форум об уроках пандемии и будущем здравоохранения

23 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится III Международный форум "Социология здоровья: уроки пандемии и контуры будущего здравоохранения" в онлайн-формате.

2021-11-19T15:27

2021-11-19T15:27

2021-11-19T15:27

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Задать вопросТрансформация глобальной повестки в период пандемии демонстрирует смещение фокуса с инфраструктурных вопросов в сторону человека. Изменяется восприятие гражданами системы здравоохранения, формируется новый образ специалиста. Деловая программа форума включает презентацию передовых цифровых социальных исследований в здравоохранении, обсуждение практических рекомендаций. По традиции в рамках форума состоится подведение итогов Креативного марафона, участники которого – молодые специалисты сферы IT, коммуникаций и науки – представили авторские проекты, посвященные изучению образа медицинского работника и повышению престижа этой профессии.Трансляция доступна на цифровой платформе "Московская медицина. Мероприятия"Подробности на сайтеОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы