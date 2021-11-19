Международный форум об уроках пандемии и будущем здравоохранения
23 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится III Международный форум "Социология здоровья: уроки пандемии и контуры будущего здравоохранения" в онлайн-формате.
Трансформация глобальной повестки в период пандемии демонстрирует смещение фокуса с инфраструктурных вопросов в сторону человека. Изменяется восприятие гражданами системы здравоохранения, формируется новый образ специалиста. Деловая программа форума включает презентацию передовых цифровых социальных исследований в здравоохранении, обсуждение практических рекомендаций.
По традиции в рамках форума состоится подведение итогов Креативного марафона, участники которого – молодые специалисты сферы IT, коммуникаций и науки – представили авторские проекты, посвященные изучению образа медицинского работника и повышению престижа этой профессии.
По традиции в рамках форума состоится подведение итогов Креативного марафона, участники которого – молодые специалисты сферы IT, коммуникаций и науки – представили авторские проекты, посвященные изучению образа медицинского работника и повышению престижа этой профессии.
Трансляция доступна на цифровой платформе "Московская медицина. Мероприятия"
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Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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