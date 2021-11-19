https://ria.ru/20211119/zavody-1759870068.html
На Кубани рассказали о планах строительства мусороперерабатывающих заводов
На Кубани рассказали о планах строительства мусороперерабатывающих заводов - РИА Новости, 19.11.2021
На Кубани рассказали о планах строительства мусороперерабатывающих заводов
Зона Черноморского побережья в районе Сочи, Анапы и Темрюка рассматривается для строительства мусороперерабатывающих заводов, исходя из объема производимого в... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:56
2021-11-19T17:56
2021-11-19T17:56
экономика
темрюк
краснодарский край
владимир путин
ростех
вениамин кондратьев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759669442_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1844ec05a3a4c7a51e652afd467f0ebb.jpg
КРАСНОДАР, 19 ноя – РИА Новости. Зона Черноморского побережья в районе Сочи, Анапы и Темрюка рассматривается для строительства мусороперерабатывающих заводов, исходя из объема производимого в этих городах мусора, сообщил РИА Новости заместитель министра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края Андрей Прошунин.Ранее администрация Краснодарского края сообщила, что специалисты "Ростеха" приедут на следующей неделе в регион, чтобы определить места для строительства мусороперерабатывающих заводов. С такой инициативой ранее выступил губернатор Вениамин Кондратьев на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым, идею одобрил президент РФ Владимир Путин."Озвучивались локации - юг и север края. Разговор шел о Черноморском побережье, там, где у нас много образуется, - район Темрюка, Анапа, Сочи. Где много формируется мусора, там и рассматривается", - сказал Прошунин, отвечая на вопрос о возможных локациях для реализации проекта.По данным властей региона, ежегодно в Краснодарском крае образуется порядка 2,5 миллиона тонн только твердых бытовых отходов. В настоящее время в регионе нет мусороперерабатывающих заводов, функционируют 11 лицензированных мусорных полигонов, 13 сортировочных комплексов, 11 предприятий переработки вторичных материалов.
https://ria.ru/20211119/sochi-1759838121.html
темрюк
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759669442_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc9a558c7019596f36169dec9ed55d2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, темрюк, краснодарский край, владимир путин, ростех, вениамин кондратьев, россия
На Кубани рассказали о планах строительства мусороперерабатывающих заводов
Зону Черноморского побережья рассматривают для строительства заводов по переработке мусора