https://ria.ru/20211119/zavody-1759870068.html

На Кубани рассказали о планах строительства мусороперерабатывающих заводов

На Кубани рассказали о планах строительства мусороперерабатывающих заводов - РИА Новости, 19.11.2021

На Кубани рассказали о планах строительства мусороперерабатывающих заводов

Зона Черноморского побережья в районе Сочи, Анапы и Темрюка рассматривается для строительства мусороперерабатывающих заводов, исходя из объема производимого в... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T17:56

2021-11-19T17:56

2021-11-19T17:56

экономика

темрюк

краснодарский край

владимир путин

ростех

вениамин кондратьев

россия

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КРАСНОДАР, 19 ноя – РИА Новости. Зона Черноморского побережья в районе Сочи, Анапы и Темрюка рассматривается для строительства мусороперерабатывающих заводов, исходя из объема производимого в этих городах мусора, сообщил РИА Новости заместитель министра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края Андрей Прошунин.Ранее администрация Краснодарского края сообщила, что специалисты "Ростеха" приедут на следующей неделе в регион, чтобы определить места для строительства мусороперерабатывающих заводов. С такой инициативой ранее выступил губернатор Вениамин Кондратьев на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым, идею одобрил президент РФ Владимир Путин."Озвучивались локации - юг и север края. Разговор шел о Черноморском побережье, там, где у нас много образуется, - район Темрюка, Анапа, Сочи. Где много формируется мусора, там и рассматривается", - сказал Прошунин, отвечая на вопрос о возможных локациях для реализации проекта.По данным властей региона, ежегодно в Краснодарском крае образуется порядка 2,5 миллиона тонн только твердых бытовых отходов. В настоящее время в регионе нет мусороперерабатывающих заводов, функционируют 11 лицензированных мусорных полигонов, 13 сортировочных комплексов, 11 предприятий переработки вторичных материалов.

https://ria.ru/20211119/sochi-1759838121.html

темрюк

краснодарский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, темрюк, краснодарский край, владимир путин, ростех, вениамин кондратьев, россия