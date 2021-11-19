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На Кубани рассказали о планах строительства мусороперерабатывающих заводов
На Кубани рассказали о планах строительства мусороперерабатывающих заводов - РИА Новости, 19.11.2021
На Кубани рассказали о планах строительства мусороперерабатывающих заводов
Зона Черноморского побережья в районе Сочи, Анапы и Темрюка рассматривается для строительства мусороперерабатывающих заводов, исходя из объема производимого в... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:56
2021-11-19T17:56
экономика
темрюк
краснодарский край
владимир путин
ростех
вениамин кондратьев
россия
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КРАСНОДАР, 19 ноя – РИА Новости. Зона Черноморского побережья в районе Сочи, Анапы и Темрюка рассматривается для строительства мусороперерабатывающих заводов, исходя из объема производимого в этих городах мусора, сообщил РИА Новости заместитель министра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края Андрей Прошунин.Ранее администрация Краснодарского края сообщила, что специалисты "Ростеха" приедут на следующей неделе в регион, чтобы определить места для строительства мусороперерабатывающих заводов. С такой инициативой ранее выступил губернатор Вениамин Кондратьев на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым, идею одобрил президент РФ Владимир Путин."Озвучивались локации - юг и север края. Разговор шел о Черноморском побережье, там, где у нас много образуется, - район Темрюка, Анапа, Сочи. Где много формируется мусора, там и рассматривается", - сказал Прошунин, отвечая на вопрос о возможных локациях для реализации проекта.По данным властей региона, ежегодно в Краснодарском крае образуется порядка 2,5 миллиона тонн только твердых бытовых отходов. В настоящее время в регионе нет мусороперерабатывающих заводов, функционируют 11 лицензированных мусорных полигонов, 13 сортировочных комплексов, 11 предприятий переработки вторичных материалов.
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экономика, темрюк, краснодарский край, владимир путин, ростех, вениамин кондратьев, россия
17:56 19.11.2021
 
На Кубани рассказали о планах строительства мусороперерабатывающих заводов

Зону Черноморского побережья рассматривают для строительства заводов по переработке мусора

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрессованные металлические отходы на предприятии для сортировки, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов
Прессованные металлические отходы на предприятии для сортировки, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОДАР, 19 ноя – РИА Новости. Зона Черноморского побережья в районе Сочи, Анапы и Темрюка рассматривается для строительства мусороперерабатывающих заводов, исходя из объема производимого в этих городах мусора, сообщил РИА Новости заместитель министра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края Андрей Прошунин.
Ранее администрация Краснодарского края сообщила, что специалисты "Ростеха" приедут на следующей неделе в регион, чтобы определить места для строительства мусороперерабатывающих заводов. С такой инициативой ранее выступил губернатор Вениамин Кондратьев на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым, идею одобрил президент РФ Владимир Путин.
"Озвучивались локации - юг и север края. Разговор шел о Черноморском побережье, там, где у нас много образуется, - район Темрюка, Анапа, Сочи. Где много формируется мусора, там и рассматривается", - сказал Прошунин, отвечая на вопрос о возможных локациях для реализации проекта.
По данным властей региона, ежегодно в Краснодарском крае образуется порядка 2,5 миллиона тонн только твердых бытовых отходов. В настоящее время в регионе нет мусороперерабатывающих заводов, функционируют 11 лицензированных мусорных полигонов, 13 сортировочных комплексов, 11 предприятий переработки вторичных материалов.
Города России. Сочи - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 16:00
В Сочи объяснили необходимость строительства мусороперерабатывающего завода
 
ЭкономикаТемрюкКраснодарский крайВладимир ПутинРостехВениамин КондратьевРоссия
 
 
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