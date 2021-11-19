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Космонавт сфотографировал лунное затмение с МКС

Космонавт сфотографировал лунное затмение с МКС - РИА Новости, 19.11.2021

Космонавт сфотографировал лунное затмение с МКС

Российские космонавты наблюдают с МКС частное лунное затмение, невидимое для большинства жителей России, сообщили в пятницу в "Роскосмосе". РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:42

2021-11-19T11:42

2021-11-19T13:41

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские космонавты наблюдают с МКС частное лунное затмение, невидимое для большинства жителей России, сообщили в пятницу в "Роскосмосе".Это самое долгое за последние пять веков подобное явление. Оно началось в 09:03 мск и продлится до 15:04 мск, максимальная фаза, когда тень Земли накроет спутник на 97 процентов, наступит в 12:04 мск."Прямо сейчас вместе с жителями планеты наблюдаем частное лунное затмение. Самый лучший вид на борту МКС — в иллюминаторе нашего нового модуля "Наука", – приводит "Роскосмос" слова космонавта Петра Дуброва.Также опубликованы сделанные космонавтом фотографии, на которых хорошо видно, как часть Луны погрузилась в земную тень.В России понаблюдать за затмением могут только жители дальневосточных регионов. Наибольшая фаза затмения также будет видна в Забайкалье, а окончание — в Центральной, Восточной и Северной Сибири. Однако в большинстве этих регионов оно произойдет ранним вечером, и сильно ослабившая свою яркость Луна будет видна низко над горизонтом на еще светлом небе.

https://ria.ru/20211005/kinoekipazh-1753155304.html

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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), луна, земля, россия, петр дубров