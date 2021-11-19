https://ria.ru/20211119/zatmenie-1759771620.html
Космонавт сфотографировал лунное затмение с МКС
Космонавт сфотографировал лунное затмение с МКС - РИА Новости, 19.11.2021
Космонавт сфотографировал лунное затмение с МКС
Российские космонавты наблюдают с МКС частное лунное затмение, невидимое для большинства жителей России, сообщили в пятницу в "Роскосмосе". РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:42
2021-11-19T11:42
2021-11-19T13:41
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
луна
земля
россия
петр дубров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759796328_0:738:1441:1548_1920x0_80_0_0_b0307ce707c414936173722dd5e2e969.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские космонавты наблюдают с МКС частное лунное затмение, невидимое для большинства жителей России, сообщили в пятницу в "Роскосмосе".Это самое долгое за последние пять веков подобное явление. Оно началось в 09:03 мск и продлится до 15:04 мск, максимальная фаза, когда тень Земли накроет спутник на 97 процентов, наступит в 12:04 мск."Прямо сейчас вместе с жителями планеты наблюдаем частное лунное затмение. Самый лучший вид на борту МКС — в иллюминаторе нашего нового модуля "Наука", – приводит "Роскосмос" слова космонавта Петра Дуброва.Также опубликованы сделанные космонавтом фотографии, на которых хорошо видно, как часть Луны погрузилась в земную тень.В России понаблюдать за затмением могут только жители дальневосточных регионов. Наибольшая фаза затмения также будет видна в Забайкалье, а окончание — в Центральной, Восточной и Северной Сибири. Однако в большинстве этих регионов оно произойдет ранним вечером, и сильно ослабившая свою яркость Луна будет видна низко над горизонтом на еще светлом небе.
https://ria.ru/20211005/kinoekipazh-1753155304.html
луна
земля
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759796328_0:603:1441:1683_1920x0_80_0_0_063ce5ae01c7748315a082ba88711a2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), луна, земля, россия, петр дубров
11:42 19.11.2021 (обновлено: 13:41 19.11.2021)
Космонавт сфотографировал лунное затмение с МКС
Российский космонавт Дубров сфотографировал лунное затмение с МКС