Начальника колонии, где сидит американец Уилан, уличили во взяточничестве
Начальника ИК-17 в Мордовии, где сидит американец Уилан, задержали по подозрению во взятке
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Начальник ИК-17 в Мордовии, где отбывает наказание осужденный за шпионаж американец Пол Уилан, задержан по подозрению во взяточничестве, сообщает пресс-служба УФСИН по Мордовии.
"Сотрудниками отдела собственной безопасности управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия и управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Мордовия после получения взятки задержан начальник исправительной колонии №17", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в поселке Озерный Зубово Полянского района руководитель исправительного учреждения был задержан сотрудниками ОСБ УФСИН по Мордовии и УФСБ после получения взятки.
По версии следствия, в октябре текущего года начальник исправительного учреждения получил мобильный телефон, телевизор и комплект спутникового телевидения от осужденного за общее покровительство. Указанные устройства были переданы в качестве взятки подозреваемому через знакомого осужденного.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее Дубравная прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях внесла представление начальнику колонии №17, где отбывает наказание осужденный за шпионаж американец Пол Уилан, за "заносчивость" сотрудника.
Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Уилан в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы. Он отбывает наказание в колонии №17 в Мордовии.
В апелляционном суде в Нижнем Новгороде прокурор Сергей Лукоянов рассказал, что Уилан пытался получить сведения "об обучающихся в учебном заведении ФСБ, но был задержан".