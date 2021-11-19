https://ria.ru/20211119/vzyatka-1759894190.html

Начальника колонии, где сидит американец Уилан, уличили во взяточничестве

Начальника колонии, где сидит американец Уилан, уличили во взяточничестве - РИА Новости, 19.11.2021

Начальника колонии, где сидит американец Уилан, уличили во взяточничестве

Начальник ИК-17 в Мордовии, где отбывает наказание осужденный за шпионаж американец Пол Уилан, задержан по подозрению во взяточничестве, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T19:59

2021-11-19T19:59

2021-11-19T19:59

происшествия

взятка

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

республика мордовия

пол уилан

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Начальник ИК-17 в Мордовии, где отбывает наказание осужденный за шпионаж американец Пол Уилан, задержан по подозрению во взяточничестве, сообщает пресс-служба УФСИН по Мордовии."Сотрудниками отдела собственной безопасности управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия и управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Мордовия после получения взятки задержан начальник исправительной колонии №17", - говорится в сообщении.Отмечается, что в поселке Озерный Зубово Полянского района руководитель исправительного учреждения был задержан сотрудниками ОСБ УФСИН по Мордовии и УФСБ после получения взятки.По версии следствия, в октябре текущего года начальник исправительного учреждения получил мобильный телефон, телевизор и комплект спутникового телевидения от осужденного за общее покровительство. Указанные устройства были переданы в качестве взятки подозреваемому через знакомого осужденного.Возбуждено уголовное дело.Ранее Дубравная прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях внесла представление начальнику колонии №17, где отбывает наказание осужденный за шпионаж американец Пол Уилан, за "заносчивость" сотрудника.Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Уилан в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы. Он отбывает наказание в колонии №17 в Мордовии.В апелляционном суде в Нижнем Новгороде прокурор Сергей Лукоянов рассказал, что Уилан пытался получить сведения "об обучающихся в учебном заведении ФСБ, но был задержан".

https://ria.ru/20211119/vzyatka-1759800238.html

https://ria.ru/20211118/krym-1759671318.html

https://ria.ru/20211117/sk-1759483001.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, взятка, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), республика мордовия, пол уилан, россия