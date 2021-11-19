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Слуцкий назвал резолюцию о непризнании выборов в России вмешательством

Слуцкий назвал резолюцию о непризнании выборов в России вмешательством - РИА Новости, 19.11.2021

Слуцкий назвал резолюцию о непризнании выборов в России вмешательством

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что призывы конгрессменов США к непризнанию Путина в случае его выдвижения и победы на... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:40

2021-11-19T11:40

2021-11-19T12:41

политика

сша

россия

владимир путин

конгресс сша

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что призывы конгрессменов США к непризнанию Путина в случае его выдвижения и победы на выборах 2024 являются прямым вмешательством во внутренние дела России.Парламентарий написал, что в палате представителей Конгресса США на "антироссийском фронте продолжает кипеть работа". Конгрессмены Стивен Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли проект резолюции, согласно которой Соединенные Штаты не должны признавать Владимира Путина президентом России, если он будет занимать данный пост после 7 мая 2024 года, отметил он."Авторам этого опуса для начала стоило бы разобраться с выборами президента США и собственной архаичной избирательной системой. В России никто не штурмовал парламент из-за несогласия с итогами голосования. Мы сами без крови и подсказок извне в состоянии определить по какой конституции нам жить, как и какого президента избирать! У американского конгресса точно спрашивать не будем. И да: призывы к непризнанию Владимира Путина главой государства в случае его решения баллотироваться на этот пост и победы на выборах – прямое, бесцеремонное вмешательство во внутренние дела России. А мы этого никогда не позволяли и, смею заверить, никому не позволим", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Также он отметил, что инициатива является очередной провокацией, популизмом и политическим пиаром, "но явно не от большого ума и какой-либо компетенции"."Если проект резолюции будет принят в нижней палате конгресса даже при ее рекомендательном характере, процессу возможного восстановления российско-американского межпарламентского сотрудничества (да и сотрудничества в целом) будет нанесён серьезный удар", - также сообщил Слуцкий. Кроме того он затронул содержание инициативы."Заокеанские коллеги каким-то образом усматривают нарушения при принятии поправок в Конституцию России и называют ряд из них "нелегитимными", трактуя некоторые положения в свою пользу. Господа Коэн и Уилсон, видимо, считают, что у них гораздо больше полномочий, чем у всего российского народа и "им виднее", - отметил Слуцкий.Законодатели повторяют "мантры" о том, что голосование по поправкам в конституцию проходило в условиях пандемии, противники поправок не имели возможности высказаться, а сам процесс был непрозрачным, продолжил он."Хотелось бы напомнить, что голосование в России проводилось в семидневный срок с максимальным охватом избирателей и применением уникальных цифровых возможностей, а эксперты, в том числе международного уровня не зафиксировали серьезных нарушений. Одновременно возникает вопрос: ничего ли не перепутали американские конгрессмены? Такое ощущение, что они описывают скорее прошедшие у себя в стране президентские выборы. Именно там мы наблюдали голосование по почте, когда отправить бюллетень можно было заранее, подозрительные скачки в подсчетах голосов, а те, кто публично выступил против итогов, оказались за решеткой", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20211119/dzhabarov-1759740251.html

https://ria.ru/20211119/vybory-1759782379.html

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политика, сша, россия, владимир путин, конгресс сша, госдума рф, леонид слуцкий (политик)