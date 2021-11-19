https://ria.ru/20211119/voennye-1759758780.html
Отставным военным разрешили носить кортики без регистрации
Отставным военным разрешили носить кортики без регистрации - РИА Новости, 19.11.2021
Отставным военным разрешили носить кортики без регистрации
Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, который разрешает военным, уволенным с правом ношения формы, носить кортики без регистрации их в... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T10:59
2021-11-19T10:59
2021-11-19T11:04
совет федерации рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, который разрешает военным, уволенным с правом ношения формы, носить кортики без регистрации их в Росгвардии и получения соответствующего разрешения на хранение и ношение оружия.Как отмечается в заключении правительства, предназначение кортиков - пожизненное хранение и ношение с военной формой одежды, соблюдение воинских традиций и ритуалов, не связанное с их применением для поражения, поэтому порядок их оборота целесообразно установить без ведения учета в Росгвардии.Теперь руководители государственных военизированных организаций смогут передавать кортики для пожизненного хранения и ношения с военной формой одежды российским гражданам, уволенным из этих организаций с правом ношения военной формы одежды, по их заявлению.Закон в случае подписания президентом вступит в силу через год после его официального опубликования.
https://ria.ru/20211119/voennye-1759730313.html
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совет федерации рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
10:59 19.11.2021 (обновлено: 11:04 19.11.2021)
Отставным военным разрешили носить кортики без регистрации
Отставным военным разрешили носить кортики без регистрации в Росгвардии