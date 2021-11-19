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Пользователи ВКонтакте рассказали, сортируют ли они мусор
Пользователи ВКонтакте рассказали, сортируют ли они мусор - РИА Новости, 19.11.2021
Пользователи ВКонтакте рассказали, сортируют ли они мусор
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:52
2021-11-19T12:52
общество
россия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, занимаются ли они сортировкой мусора.Варианты ответа были: да, сортирую; да, но не весь; мне все равно; хотелось бы, но рядом нет пунктов приема вторсырья; нет, все время путаюсь, что куда выбрасывать; не вижу в этом необходимости.В итоге большинство подписчиков ответили, что хотели бы сортировать отходы, но рядом нет пунктов приема вторсырья. Так проголосовали почти 44% опрошенных. На втором месте оказались те, кто не видит в раздельном сборе необходимости — около 23% проголосовавших. А 17% сортируют мусор, но не весь. По планам правительства, Россия должна выйти на этап полной сортировки отходов к 2030 году. Сейчас охват населения раздельным сбором мусора составляет 30%.
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общество, россия
12:52 19.11.2021
 

Пользователи ВКонтакте рассказали, сортируют ли они мусор

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина выбрасывает мусор в мусорный контейнер для смешанных отходов в одном из дворов Москвы
Мужчина выбрасывает мусор в мусорный контейнер для смешанных отходов в одном из дворов Москвы - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, занимаются ли они сортировкой мусора.
Варианты ответа были: да, сортирую; да, но не весь; мне все равно; хотелось бы, но рядом нет пунктов приема вторсырья; нет, все время путаюсь, что куда выбрасывать; не вижу в этом необходимости.
В итоге большинство подписчиков ответили, что хотели бы сортировать отходы, но рядом нет пунктов приема вторсырья. Так проголосовали почти 44% опрошенных. На втором месте оказались те, кто не видит в раздельном сборе необходимости — около 23% проголосовавших. А 17% сортируют мусор, но не весь.

По планам правительства, Россия должна выйти на этап полной сортировки отходов к 2030 году. Сейчас охват населения раздельным сбором мусора составляет 30%.
 
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