https://ria.ru/20211119/vkontakte-1759791234.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, сортируют ли они мусор
Пользователи ВКонтакте рассказали, сортируют ли они мусор - РИА Новости, 19.11.2021
Пользователи ВКонтакте рассказали, сортируют ли они мусор
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:52
2021-11-19T12:52
2021-11-19T12:52
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587992703_0:142:3289:1992_1920x0_80_0_0_3001c4ae9708375e76428a60222086ff.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, занимаются ли они сортировкой мусора.Варианты ответа были: да, сортирую; да, но не весь; мне все равно; хотелось бы, но рядом нет пунктов приема вторсырья; нет, все время путаюсь, что куда выбрасывать; не вижу в этом необходимости.В итоге большинство подписчиков ответили, что хотели бы сортировать отходы, но рядом нет пунктов приема вторсырья. Так проголосовали почти 44% опрошенных. На втором месте оказались те, кто не видит в раздельном сборе необходимости — около 23% проголосовавших. А 17% сортируют мусор, но не весь. По планам правительства, Россия должна выйти на этап полной сортировки отходов к 2030 году. Сейчас охват населения раздельным сбором мусора составляет 30%.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587992703_262:0:2991:2047_1920x0_80_0_0_45aba42e377f163abe3157b3516ebac8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, занимаются ли они сортировкой мусора.
Варианты ответа были: да, сортирую; да, но не весь; мне все равно; хотелось бы, но рядом нет пунктов приема вторсырья; нет, все время путаюсь, что куда выбрасывать; не вижу в этом необходимости.
В итоге большинство подписчиков ответили, что хотели бы сортировать отходы, но рядом нет пунктов приема вторсырья. Так проголосовали почти 44% опрошенных. На втором месте оказались те, кто не видит в раздельном сборе необходимости — около 23% проголосовавших. А 17% сортируют мусор, но не весь.
По планам правительства, Россия должна выйти на этап полной сортировки отходов к 2030 году. Сейчас охват населения раздельным сбором мусора составляет 30%.