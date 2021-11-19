https://ria.ru/20211119/vkontakte-1759791234.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, сортируют ли они мусор

Пользователи ВКонтакте рассказали, сортируют ли они мусор - РИА Новости, 19.11.2021

Пользователи ВКонтакте рассказали, сортируют ли они мусор

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T12:52

2021-11-19T12:52

2021-11-19T12:52

общество

россия

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, занимаются ли они сортировкой мусора.Варианты ответа были: да, сортирую; да, но не весь; мне все равно; хотелось бы, но рядом нет пунктов приема вторсырья; нет, все время путаюсь, что куда выбрасывать; не вижу в этом необходимости.В итоге большинство подписчиков ответили, что хотели бы сортировать отходы, но рядом нет пунктов приема вторсырья. Так проголосовали почти 44% опрошенных. На втором месте оказались те, кто не видит в раздельном сборе необходимости — около 23% проголосовавших. А 17% сортируют мусор, но не весь. По планам правительства, Россия должна выйти на этап полной сортировки отходов к 2030 году. Сейчас охват населения раздельным сбором мусора составляет 30%.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия