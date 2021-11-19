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В Австрии введут обязательную вакцинацию от COVID-19

В Австрии введут обязательную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 19.11.2021

В Австрии введут обязательную вакцинацию от COVID-19

Канцлер Австрии Александер Шелленберг сообщил о введении в стране обязательной вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T12:24

2021-11-19T12:24

2021-11-19T15:41

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ВЕНА, 19 ноя — РИА Новости. Канцлер Австрии Александер Шелленберг сообщил о введении в стране обязательной вакцинации от коронавируса.По его словам, на протяжении длительного времени в руководстве страны был политический консенсус о нежелании идти на такой шаг."Долго, возможно, слишком долго я и другие исходили из того, что людей в Австрии можно убедить в необходимости привиться добровольно, чтобы защитить своих близких, друзей, коллег. Но необходимо смотреть реальности в глаза", — добавил канцлер.Глава правительства также объявил национальный локдаун со следующей недели. Он уточнил, что не позднее 13 декабря ограничения для тех, кто уже сделал прививку или переболел COVID-19 в последние полгода, отменят. По его словам, ранее принятые меры для невакцинированных возымели эффект, но он оказался недостаточным.С 15 ноября непривитым гражданам Австрии запрещается выходить из дома без уважительной причины. Тем не менее эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться — суточная заболеваемость регулярно бьет рекорды, отделениям реанимации грозит перегрузка.Накануне ограничения для тех, кто еще не вакцинировался, ввели также Чехия и Словакия.

австрия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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