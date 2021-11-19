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В Австрии введут обязательную вакцинацию от COVID-19
В Австрии введут обязательную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 19.11.2021
В Австрии введут обязательную вакцинацию от COVID-19
Канцлер Австрии Александер Шелленберг сообщил о введении в стране обязательной вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:24
2021-11-19T15:41
австрия
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
коронавирусы
коронавирус covid-19
новости - туризм
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ВЕНА, 19 ноя — РИА Новости. Канцлер Австрии Александер Шелленберг сообщил о введении в стране обязательной вакцинации от коронавируса.По его словам, на протяжении длительного времени в руководстве страны был политический консенсус о нежелании идти на такой шаг."Долго, возможно, слишком долго я и другие исходили из того, что людей в Австрии можно убедить в необходимости привиться добровольно, чтобы защитить своих близких, друзей, коллег. Но необходимо смотреть реальности в глаза", — добавил канцлер.Глава правительства также объявил национальный локдаун со следующей недели. Он уточнил, что не позднее 13 декабря ограничения для тех, кто уже сделал прививку или переболел COVID-19 в последние полгода, отменят. По его словам, ранее принятые меры для невакцинированных возымели эффект, но он оказался недостаточным.С 15 ноября непривитым гражданам Австрии запрещается выходить из дома без уважительной причины. Тем не менее эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться — суточная заболеваемость регулярно бьет рекорды, отделениям реанимации грозит перегрузка.Накануне ограничения для тех, кто еще не вакцинировался, ввели также Чехия и Словакия.
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австрия, в мире, вакцинация, коронавирусы, коронавирус covid-19, новости - туризм
12:24 19.11.2021 (обновлено: 15:41 19.11.2021)
 
В Австрии введут обязательную вакцинацию от COVID-19

Канцлер Австрии Шелленберг: страна вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 с 1 февраля

© AP Photo / Lisa LeutnerЛюди в масках на улице Вены
Люди в масках на улице Вены - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© AP Photo / Lisa Leutner
Читать ria.ru в
ВЕНА, 19 ноя — РИА Новости. Канцлер Австрии Александер Шелленберг сообщил о введении в стране обязательной вакцинации от коронавируса.

"Сегодня мы приняли очень тяжелое решение — очень быстро ввести обязательную вакцинацию, она должна действовать уже с 1 февраля 2022 года", — сказал он на пресс-конференции по итогам совещания в кабмине и с региональными властями.

По его словам, на протяжении длительного времени в руководстве страны был политический консенсус о нежелании идти на такой шаг.
"Долго, возможно, слишком долго я и другие исходили из того, что людей в Австрии можно убедить в необходимости привиться добровольно, чтобы защитить своих близких, друзей, коллег. Но необходимо смотреть реальности в глаза", — добавил канцлер.
Глава правительства также объявил национальный локдаун со следующей недели.
© AP Photo / Lisa LeutnerОчередь у передвижного пункта вакцинации в Вене
Очередь у передвижного пункта вакцинации в Вене - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© AP Photo / Lisa Leutner
Очередь у передвижного пункта вакцинации в Вене
Он уточнил, что не позднее 13 декабря ограничения для тех, кто уже сделал прививку или переболел COVID-19 в последние полгода, отменят. По его словам, ранее принятые меры для невакцинированных возымели эффект, но он оказался недостаточным.
С 15 ноября непривитым гражданам Австрии запрещается выходить из дома без уважительной причины. Тем не менее эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться — суточная заболеваемость регулярно бьет рекорды, отделениям реанимации грозит перегрузка.
Накануне ограничения для тех, кто еще не вакцинировался, ввели также Чехия и Словакия.
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
13 июля, 13:29Инфографика
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
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