https://ria.ru/20211119/vaktsinatsiya-1759778984.html
Более миллиона москвичей старше 60 лет вакцинировались от COVID-19
Более миллиона москвичей старше 60 лет вакцинировались от COVID-19 - РИА Новости, 19.11.2021
Более миллиона москвичей старше 60 лет вакцинировались от COVID-19
В Москве от COVID-19 вакцинировано 1,15 миллиона жителей старше 60 лет, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу в... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:08
2021-11-19T12:08
2021-11-19T12:08
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Москве от COVID-19 вакцинировано 1,15 миллиона жителей старше 60 лет, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу в интервью на телеканале "Россия 24"."Вакцинация идет, но не теми темпами, которые бы мы хотели. На сегодняшний день, мы проанализировали, двумя компонентами вакцинировано 1 миллион 150 человек из 3 миллионов человек. Поэтому хотелось бы еще раз обратиться к людям пожилого возраста - для вас это жизненно необходимо", - рассказала Ракова.
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Более миллиона москвичей старше 60 лет вакцинировались от COVID-19
Ракова: в Москве от COVID-19 вакцинировано 1,15 миллиона жителей старше 60 лет