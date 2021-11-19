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В Минске заявили, что белорусско-российские учения никому не несут угрозы
В Минске заявили, что белорусско-российские учения никому не несут угрозы - РИА Новости, 19.11.2021
В Минске заявили, что белорусско-российские учения никому не несут угрозы
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что белорусско-российские военные учения никому не несут угрозы, армия "должна тренироваться". РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T19:27
2021-11-19T19:27
2021-11-19T20:17
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МИНСК, 19 ноя - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что белорусско-российские военные учения никому не несут угрозы, армия "должна тренироваться"."Они никому не несут угрозы. Мы учим свою армию. И президент (Белоруссии) говорит: армия для того и предназначена, она должна тренироваться. Мы поднимаем свои войска на соответствующую ступень выучки", - сказал министр в интервью телеканалу "Аль-Джазира", которое опубликовано на Youtube-канале ведомства .Хренин отметил прозрачность мероприятий военной подготовки, проводимых Белоруссией и Россией, например, масштабные учения, которые каждые два года проводятся на территории одного из государств.Министр заявил, что Белоруссия находится на очень высоком уровне взаимодействия с РФ - своим стратегическим союзником."Те договоренности, которые есть и которые мы сейчас принимаем непосредственно с военным ведомством, моим коллегой - министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, - направлены на сохранение мира прежде всего. На сегодняшний день уровнем готовности и подготовки, которого достигла армия России, стоит гордиться и восхищаться. И мы рады, что у нас такой союзник", - заявил Хренин.Он добавил, что 2020-й год еще больше заставил стороны сблизиться. "Мы поняли, что у нас, в общем-то, и друзей, как оказалось, нет, и соседи агрессивные", - сказал глав белорусского минобороны.Хренин также отметил, что Белоруссия следит, как идет перевооружение в соседних странах, прежде всего в российской армии, и стремится соответствовать определенному уровню развития. "Для нас очень важно, что в армии России есть боевой опыт, которым они охотно с нами делятся. Это тоже важная составляющая в рамках развития военной науки, теории и практики", - сказал министр.
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в мире, белоруссия, министерство обороны белоруссии, россия
19:27 19.11.2021 (обновлено: 20:17 19.11.2021)
В Минске заявили, что белорусско-российские учения никому не несут угрозы
Глава Минобороны Белоруссии: военные учения с Россией никому не несут угрозы
МИНСК, 19 ноя - РИА Новости.
Глава минобороны Белоруссии
Виктор Хренин заявил, что белорусско-российские военные учения никому не несут угрозы, армия "должна тренироваться".
"Они никому не несут угрозы. Мы учим свою армию. И президент
(Белоруссии) говорит: армия для того и предназначена, она должна тренироваться. Мы поднимаем свои войска на соответствующую ступень выучки", - сказал министр в интервью телеканалу "Аль-Джазира", которое опубликовано на Youtube-
канале ведомства .
Хренин отметил прозрачность мероприятий военной подготовки, проводимых Белоруссией и Россией
, например, масштабные учения, которые каждые два года проводятся на территории одного из государств.
Министр заявил, что Белоруссия находится на очень высоком уровне взаимодействия с РФ - своим стратегическим союзником.
"Те договоренности, которые есть и которые мы сейчас принимаем непосредственно с военным ведомством, моим коллегой - министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, - направлены на сохранение мира прежде всего. На сегодняшний день уровнем готовности и подготовки, которого достигла армия России, стоит гордиться и восхищаться. И мы рады, что у нас такой союзник", - заявил Хренин.
Он добавил, что 2020-й год еще больше заставил стороны сблизиться. "Мы поняли, что у нас, в общем-то, и друзей, как оказалось, нет, и соседи агрессивные", - сказал глав белорусского минобороны.
Хренин также отметил, что Белоруссия следит, как идет перевооружение в соседних странах, прежде всего в российской армии, и стремится соответствовать определенному уровню развития. "Для нас очень важно, что в армии России есть боевой опыт, которым они охотно с нами делятся. Это тоже важная составляющая в рамках развития военной науки, теории и практики", - сказал министр.