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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20211119/talanty-1759841225.html
Жители ЯНАО впервые стали стипендиатами фонда "Новые имена"
Жители ЯНАО впервые стали стипендиатами фонда "Новые имена" - РИА Новости, 19.11.2021
Жители ЯНАО впервые стали стипендиатами фонда "Новые имена"
Жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в Год талантов впервые стали стипендиатами фонда "Новые имена", сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T16:14
2021-11-19T16:14
ямало-ненецкий автономный округ
суздаль
денис мацуев
ямал
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в Год талантов впервые стали стипендиатами фонда "Новые имена", сообщает пресс-служба губернатора региона."Уже в третий раз на Ямале выступил выдающийся пианист, народный артист России, президент Фонда "Новые имена" Денис Мацуев. Важным событием концертной программы стало награждение одаренных детей, ставших победителями совместного конкурсного отбора на соискание стипендии губернатора Ямала и фонда "Новые имена", - говорится в сообщении.В Год талантов обладателями стипендии стали Нирвана Исаева – лауреат премии за высокие творческие достижения, неоднократный победитель окружного конкурса детского и юношеского творчества "Новые имена", учащаяся по классу фортепиано ДШИ №2 города Новый Уренгой; Всеволод Чижов – лауреат окружного фестиваля исполнителей на баяне и аккордеоне "Кубок Ямала", учащийся по классу баяна ДШИ имени С.В. Рахманинова города Новый Уренгой; Василина Марченко – лауреат окружного конкурса академического рисунка "Золотое сечение", учащаяся по направлению изобразительного искусства ДШИ имени П.И. Чайковского, город Ноябрьск.Первым обладателем стипендии еще летом стал Назарий Басараб, учащийся Губкинской детской школы искусств им. Г.В. Свиридова по итогам XXIX Международной летней творческой школы в Суздале."Стать стипендиатом благотворительного Фонда "Новые имена" имени Иветты Вороновой - большая удача, так как для каждого региона выделяется не более пяти мест. Благодаря совместным усилиям губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и президента Фонда Дениса Мацуева в этом году стипендиатами фонда впервые стали четверо ямальцев. Стипендия предусматривает не только премию в денежном эквиваленте, но и бесплатное посещение Международной летней творческой школы и участие в творческих мероприятиях Фонда", - отмечается в сообщении.Денис Мацуев высоко оценил оснащенность ДШИ округа и развитие культуры на Ямале."Я сразу понял, что здесь есть потребность в настоящей музыке. Был приобретен рояль Steinway, за что огромная благодарность Дмитрию Андреевичу Артюхову, который сам пианист, как вы знаете. Я знаю, как он помогает культуре, я вижу, какие здесь изменения, какие здесь школы", - приводятся в сообщении слова Мацуева.
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суздаль, денис мацуев, ямал, россия
16:14 19.11.2021
 
Жители ЯНАО впервые стали стипендиатами фонда "Новые имена"

Жители ЯНАО в Год талантов впервые стали стипендиатами фонда "Новые имена"

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкЗдание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
Здание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в Год талантов впервые стали стипендиатами фонда "Новые имена", сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Уже в третий раз на Ямале выступил выдающийся пианист, народный артист России, президент Фонда "Новые имена" Денис Мацуев. Важным событием концертной программы стало награждение одаренных детей, ставших победителями совместного конкурсного отбора на соискание стипендии губернатора Ямала и фонда "Новые имена", - говорится в сообщении.
В Год талантов обладателями стипендии стали Нирвана Исаева – лауреат премии за высокие творческие достижения, неоднократный победитель окружного конкурса детского и юношеского творчества "Новые имена", учащаяся по классу фортепиано ДШИ №2 города Новый Уренгой; Всеволод Чижов – лауреат окружного фестиваля исполнителей на баяне и аккордеоне "Кубок Ямала", учащийся по классу баяна ДШИ имени С.В. Рахманинова города Новый Уренгой; Василина Марченко – лауреат окружного конкурса академического рисунка "Золотое сечение", учащаяся по направлению изобразительного искусства ДШИ имени П.И. Чайковского, город Ноябрьск.
Первым обладателем стипендии еще летом стал Назарий Басараб, учащийся Губкинской детской школы искусств им. Г.В. Свиридова по итогам XXIX Международной летней творческой школы в Суздале.
"Стать стипендиатом благотворительного Фонда "Новые имена" имени Иветты Вороновой - большая удача, так как для каждого региона выделяется не более пяти мест. Благодаря совместным усилиям губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и президента Фонда Дениса Мацуева в этом году стипендиатами фонда впервые стали четверо ямальцев. Стипендия предусматривает не только премию в денежном эквиваленте, но и бесплатное посещение Международной летней творческой школы и участие в творческих мероприятиях Фонда", - отмечается в сообщении.
Денис Мацуев высоко оценил оснащенность ДШИ округа и развитие культуры на Ямале.
"Я сразу понял, что здесь есть потребность в настоящей музыке. Был приобретен рояль Steinway, за что огромная благодарность Дмитрию Андреевичу Артюхову, который сам пианист, как вы знаете. Я знаю, как он помогает культуре, я вижу, какие здесь изменения, какие здесь школы", - приводятся в сообщении слова Мацуева.
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Ямало-Ненецкий автономный округСуздальДенис МацуевЯмалРоссия
 
 
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