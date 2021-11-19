https://ria.ru/20211119/talanty-1759841225.html

Жители ЯНАО впервые стали стипендиатами фонда "Новые имена"

Жители ЯНАО впервые стали стипендиатами фонда "Новые имена" - РИА Новости, 19.11.2021

Жители ЯНАО впервые стали стипендиатами фонда "Новые имена"

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в Год талантов впервые стали стипендиатами фонда "Новые имена", сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T16:14

2021-11-19T16:14

2021-11-19T16:14

ямало-ненецкий автономный округ

суздаль

денис мацуев

ямал

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589871508_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_119461f370396663ea47cc3eac94e3fa.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в Год талантов впервые стали стипендиатами фонда "Новые имена", сообщает пресс-служба губернатора региона."Уже в третий раз на Ямале выступил выдающийся пианист, народный артист России, президент Фонда "Новые имена" Денис Мацуев. Важным событием концертной программы стало награждение одаренных детей, ставших победителями совместного конкурсного отбора на соискание стипендии губернатора Ямала и фонда "Новые имена", - говорится в сообщении.В Год талантов обладателями стипендии стали Нирвана Исаева – лауреат премии за высокие творческие достижения, неоднократный победитель окружного конкурса детского и юношеского творчества "Новые имена", учащаяся по классу фортепиано ДШИ №2 города Новый Уренгой; Всеволод Чижов – лауреат окружного фестиваля исполнителей на баяне и аккордеоне "Кубок Ямала", учащийся по классу баяна ДШИ имени С.В. Рахманинова города Новый Уренгой; Василина Марченко – лауреат окружного конкурса академического рисунка "Золотое сечение", учащаяся по направлению изобразительного искусства ДШИ имени П.И. Чайковского, город Ноябрьск.Первым обладателем стипендии еще летом стал Назарий Басараб, учащийся Губкинской детской школы искусств им. Г.В. Свиридова по итогам XXIX Международной летней творческой школы в Суздале."Стать стипендиатом благотворительного Фонда "Новые имена" имени Иветты Вороновой - большая удача, так как для каждого региона выделяется не более пяти мест. Благодаря совместным усилиям губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и президента Фонда Дениса Мацуева в этом году стипендиатами фонда впервые стали четверо ямальцев. Стипендия предусматривает не только премию в денежном эквиваленте, но и бесплатное посещение Международной летней творческой школы и участие в творческих мероприятиях Фонда", - отмечается в сообщении.Денис Мацуев высоко оценил оснащенность ДШИ округа и развитие культуры на Ямале."Я сразу понял, что здесь есть потребность в настоящей музыке. Был приобретен рояль Steinway, за что огромная благодарность Дмитрию Андреевичу Артюхову, который сам пианист, как вы знаете. Я знаю, как он помогает культуре, я вижу, какие здесь изменения, какие здесь школы", - приводятся в сообщении слова Мацуева.

https://ria.ru/20211118/bespilotniki-1759654594.html

суздаль

ямал

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

суздаль, денис мацуев, ямал, россия