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https://ria.ru/20211119/spetstekhnika-1759764820.html
Власти Москвы еще раз проверяют готовность спецтехники к зимнему периоду
Власти Москвы еще раз проверяют готовность спецтехники к зимнему периоду - РИА Новости, 19.11.2021
Власти Москвы еще раз проверяют готовность спецтехники к зимнему периоду
Власти Москвы в преддверии снегопадов еще раз проверяют готовность спецтехники к зимнему периоду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:17
2021-11-19T11:17
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
евгений тишковец
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Власти Москвы в преддверии снегопадов еще раз проверяют готовность спецтехники к зимнему периоду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня, по поручению заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, на 139 автомобильных базах коммунальных служб города во всех административных округах столицы проходят смотры готовности дорожно-уборочной и коммунальной техники к работе в снегопады. Еще раз проверяем: состояние техники, наличие и исправность навесного оборудования", - говорится в сообщении.Отмечается, что особое внимание уделяют сотрудникам, которые будут задействованы в уборке городских территорий от снега."Проверим: состав водителей, механизаторов, рабочих ручной уборки, укомплектованность бригад по очистке кровель необходимым инвентарем, средствами связи, стационарными и переносными ограждениями опасных зон, готовность аварийно-диспетчерских служб, наличие техники и необходимого аварийного запаса материалов и оборудования для работы в нештатной ситуации", - уточняется в сообщении.Сообщается, что всего в уборке города будут задействованы 19 тысяч единиц дорожно-уборочной техники, 7,5 тысячи единиц сопутствующей техники.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в субботу в Центральной России выпадет до четверти месячной нормы осадков, это будет один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года, который с высокой вероятностью станет рекордным, начнёт формироваться устойчивый снежный покров.
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москва, петр бирюков, евгений тишковец, городское хозяйство москвы
11:17 19.11.2021
 

Власти Москвы еще раз проверяют готовность спецтехники к зимнему периоду

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНочная уборка улиц от снега в Казани
Ночная уборка улиц от снега в Казани - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Власти Москвы в преддверии снегопадов еще раз проверяют готовность спецтехники к зимнему периоду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сегодня, по поручению заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, на 139 автомобильных базах коммунальных служб города во всех административных округах столицы проходят смотры готовности дорожно-уборочной и коммунальной техники к работе в снегопады. Еще раз проверяем: состояние техники, наличие и исправность навесного оборудования", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что особое внимание уделяют сотрудникам, которые будут задействованы в уборке городских территорий от снега.
"Проверим: состав водителей, механизаторов, рабочих ручной уборки, укомплектованность бригад по очистке кровель необходимым инвентарем, средствами связи, стационарными и переносными ограждениями опасных зон, готовность аварийно-диспетчерских служб, наличие техники и необходимого аварийного запаса материалов и оборудования для работы в нештатной ситуации", - уточняется в сообщении.
Сообщается, что всего в уборке города будут задействованы 19 тысяч единиц дорожно-уборочной техники, 7,5 тысячи единиц сопутствующей техники.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в субботу в Центральной России выпадет до четверти месячной нормы осадков, это будет один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года, который с высокой вероятностью станет рекордным, начнёт формироваться устойчивый снежный покров.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковЕвгений ТишковецГородское хозяйство Москвы
 
 
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