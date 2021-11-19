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Тверская область
https://ria.ru/20211119/sotspodderzhka-1759779548.html
На меры соцподдержки в Тверской области выделят более 11 млрд рублей
На меры соцподдержки в Тверской области выделят более 11 млрд рублей - РИА Новости, 19.11.2021
На меры соцподдержки в Тверской области выделят более 11 млрд рублей
На меры социальной поддержки жителей в Тверской области в течение ближайших трёх лет ежегодно планируется направлять более 11 миллиарда рублей за счет средств... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:10
2021-11-19T12:10
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 19 ноя – РИА Новости. На меры социальной поддержки жителей в Тверской области в течение ближайших трёх лет ежегодно планируется направлять более 11 миллиарда рублей за счет средств федерального и областного бюджетов, сообщил в телеэфире губернатор региона Игорь Руденя.В следующем году на социальную поддержку населения, прежде всего семей с детьми, заложены на 700 миллионов рублей больше, чем в текущем году. С 1 февраля будущего года предусмотрена индексация всех социальных выплат на 4%."Будут сохранены все действующие меры поддержки семей с детьми на региональном уровне, а по некоторым направлениям дополнены. В частности, обеспечивать комплектами школьной формы теперь будут учащихся из многодетных семей не только 1-5 классов, но и 6 - 11 классов", - отметил глава региона.В рамках обеспечения многодетных семей автотранспортом дополнительно предусмотрено оборудование машин детскими автокреслами, если в семье есть дети до 12 лет.Средства из регионального бюджета также будут направлены на укрепление кадрового потенциала здравоохранения. В Верхневолжье будут предоставляться гранты выпускникам вузов и молодым специалистам по наиболее востребованным специальностям в размере 1,5 миллиона рублей, при условии работы в Тверской области не менее пяти лет.В целом на реализацию национальных проектов в регионе в ближайшие три года планируется направить 63 миллиарда рублей, сказал губернатор.
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игорь руденя
12:10 19.11.2021
 

На меры соцподдержки в Тверской области выделят более 11 млрд рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТВЕРЬ, 19 ноя – РИА Новости. На меры социальной поддержки жителей в Тверской области в течение ближайших трёх лет ежегодно планируется направлять более 11 миллиарда рублей за счет средств федерального и областного бюджетов, сообщил в телеэфире губернатор региона Игорь Руденя.
В следующем году на социальную поддержку населения, прежде всего семей с детьми, заложены на 700 миллионов рублей больше, чем в текущем году. С 1 февраля будущего года предусмотрена индексация всех социальных выплат на 4%.
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"Будут сохранены все действующие меры поддержки семей с детьми на региональном уровне, а по некоторым направлениям дополнены. В частности, обеспечивать комплектами школьной формы теперь будут учащихся из многодетных семей не только 1-5 классов, но и 6 - 11 классов", - отметил глава региона.
В рамках обеспечения многодетных семей автотранспортом дополнительно предусмотрено оборудование машин детскими автокреслами, если в семье есть дети до 12 лет.
Средства из регионального бюджета также будут направлены на укрепление кадрового потенциала здравоохранения. В Верхневолжье будут предоставляться гранты выпускникам вузов и молодым специалистам по наиболее востребованным специальностям в размере 1,5 миллиона рублей, при условии работы в Тверской области не менее пяти лет.
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Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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