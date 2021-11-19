https://ria.ru/20211119/smi-inoagenty-1759903781.html

"Иркутский союз библиофилов"* и "Честные выборы"* признаны СМИ-иноагентами

"Иркутский союз библиофилов"* и "Честные выборы"* признаны СМИ-иноагентами - РИА Новости, 19.11.2021

"Иркутский союз библиофилов"* и "Честные выборы"* признаны СМИ-иноагентами

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, "Иркутский союз библиофилов"* и организацию "Честные выборы"*,... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T21:13

2021-11-19T21:13

2021-11-19T21:46

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, "Иркутский союз библиофилов"* и организацию "Честные выборы"*, созданные гражданами, ранее внесенными в тот же перечень, сообщается на сайте ведомства."В соответствии с распоряжениями Минюста России от 19 ноября 2021 г. в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Фонд развития книжной культуры "Иркутский союз библиофилов"* и общество с ограниченной ответственностью "Честные выборы"*, - говорится в сообщении.Отмечается, что Фонд развития книжной культуры "Иркутский союз библиофилов"* был учрежден ранее включенным в реестр Петровым А."В свою очередь, общество с ограниченной ответственностью "Честные выборы"* было учреждено российскими физическими лицами, ранее включенными в реестр: Любаревым А.Е., Жилкиным В.В., Жилинским В.А., Ивановой С.Ю., Карезиной И.П., Костылевой П.В., Лютовым А.И., Пигалкиным И.В., Тихоновым М.С., Важенковым А.В., Грезевым А.В., Гусевым А.Ю., Егоровым В.В., Катковой В.В., Кильтау Е.В., Ковиным В.С., Петровым А.В., Пискуновым С.Е", - уточняется в сообщении.В Минюсте пояснили, что в данном случае речь идет о добросовестном выполнении требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.*СМИ признано в России иностранным агентом

https://ria.ru/20211116/spch-1759292290.html

https://ria.ru/20211110/inoagent-1758446942.html

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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), общество