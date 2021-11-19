https://ria.ru/20211119/saakashvili-1759751888.html

Саакашвили обратился к США с просьбой о помощи

Саакашвили обратился к США с просьбой о помощи - РИА Новости, 19.11.2021

Саакашвили обратился к США с просьбой о помощи

Задержанный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили попросил Соединенные Штаты о помощи. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T10:29

2021-11-19T10:29

2021-11-19T10:29

в мире

грузия

сша

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

задержание саакашвили в грузии

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Задержанный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили попросил Соединенные Штаты о помощи.Ранее Госдепартамент США призвал власти Грузии допускать Саакашвили на все заседания суда по его делу и обращаться с бывшим президентом "справедливо и с соблюдением достоинства"."Если США не придут меня защитить, это будет ужасным сигналом для всех прозападных лидеров и народов", - написал Саакашвили в записке, с которой ознакомилось агентство Блумберг.Агентство отмечает, что Саакашвили передал "наспех написанные от руки" ответы на вопросы через своих адвокатов в среду. Среди прочего, он написал, что в заключении его били, и протащили по асфальту под "насмешки" других заключенных. Также Саакашвили обращал внимание на то, что власти Грузии отказались перевести его в гражданскую больницу, передать телефон или дать возможность присутствовать на суде.Минюст Грузии заявил агентству, что не может прокомментировать заявления экс-президента.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20211118/saakashvili-1759679182.html

https://ria.ru/20211114/gruziya-1758995577.html

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в мире, грузия, сша, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, задержание саакашвили в грузии