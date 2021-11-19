https://ria.ru/20211119/rebenok-1759810101.html

В СК рассказали о ребенке, пропавшем в Судаке

В СК рассказали о ребенке, пропавшем в Судаке - РИА Новости, 19.11.2021

В СК рассказали о ребенке, пропавшем в Судаке

Пропавший в Судаке 12-летний мальчик проживал в приемной семье, заявила старший помощник руководителя следственного управления СК по Крыму и Севастополю Ольга... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T14:18

2021-11-19T14:18

2021-11-19T15:40

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

судак

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Пропавший в Судаке 12-летний мальчик проживал в приемной семье, заявила старший помощник руководителя следственного управления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова."В настоящее время изучается обстановка в данной семье, процедура передачи его из других семей", — сказала она РИА Новости.Это не первый случай, когда мальчик сбегает из дома, добавила Постнова.По данным полиции, накануне ребенок 2009 года рождения ушел из дома и не вернулся. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России об убийстве.Ребенка ищут полицейские, кинологи, специалисты МЧС, росгвардейцы, следователи.

https://ria.ru/20211113/studenty-1758929357.html

судак

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), судак, россия