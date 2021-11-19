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В СК рассказали о ребенке, пропавшем в Судаке
В СК рассказали о ребенке, пропавшем в Судаке - РИА Новости, 19.11.2021
В СК рассказали о ребенке, пропавшем в Судаке
Пропавший в Судаке 12-летний мальчик проживал в приемной семье, заявила старший помощник руководителя следственного управления СК по Крыму и Севастополю Ольга... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:18
2021-11-19T14:18
2021-11-19T15:40
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
судак
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Пропавший в Судаке 12-летний мальчик проживал в приемной семье, заявила старший помощник руководителя следственного управления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова."В настоящее время изучается обстановка в данной семье, процедура передачи его из других семей", — сказала она РИА Новости.Это не первый случай, когда мальчик сбегает из дома, добавила Постнова.По данным полиции, накануне ребенок 2009 года рождения ушел из дома и не вернулся. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России об убийстве.Ребенка ищут полицейские, кинологи, специалисты МЧС, росгвардейцы, следователи.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), судак, россия
14:18 19.11.2021 (обновлено: 15:40 19.11.2021)
В СК рассказали о ребенке, пропавшем в Судаке
Двенадцатилетний мальчик, пропавший в Судаке, проживал в приемной семье