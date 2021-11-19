https://ria.ru/20211119/razvlecheniya-1759793469.html

В Москве открывается новое пространство для развлечений

В Москве открывается новое пространство для развлечений - РИА Новости, 19.11.2021

В Москве открывается новое пространство для развлечений

РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T13:03

2021-11-19T13:03

2021-11-19T13:03

пресс-релизы

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МОСКВА, 19 ноя - Пресс-служба "Сказки и Развлечения, Арбат, 16". 20 ноября в самом сердце столицы, на Арбате, 16, свои двери откроет уникальное пространство "Сказки и развлечения" (0+) - настоящий портал в волшебный мир, который погружает в самые захватывающие приключения! Посетителей ждут любимые сказки, фантастические места и действительно незабываемые эмоции.Новая столичная локация "Сказки и развлечения" подарит гостям не только весь спектр положительных эмоций, но и возможность создать контент для своих социальных сетей на долгие месяцы. "Сказки и Развлечения" на Арбате рассчитаны в равной степени на детей и взрослых, ведь они дарят самое ценное – яркие эмоции, удивительные открытия и свежий взгляд на мир.В пространстве посетителей ждут 4 локации: LoveBox, "Алиса в Зазеркалье", Mouse in Giant’s house и "Побег из Джунглей".Яркий и сочный LoveBox – идеальное место для всех любителей социальных сетей – подписчики точно позавидуют контенту, который позволит создать эта уникальная зона! Фотогеничность LoveBox по-настоящему влюбляет в себя и детей, и взрослых: здесь и тоннель из плюшевых мишек, и неоновая комната, и сотни резиновых уточек, и даже бассейн-банка черной икры (идеальная предновогодняя локация!) – зоны с неповторимыми фонами, которые придутся по вкусу любителям селфи! LoveBoxидеально подходит как для веселого досуга с семьей, так и для романтического вечера со второй половинкой!Пространство Mouse in Giant’s house – удивительноеразвлечение, которое поразит абсолютно каждого, ведь это волшебный дом, в котором привычные вещи не подчиняются стандартным размерам: чайные чашки настолько большие, что в них можно плавать, будто в бассейне, пончики на гигантской кухне своим размером напоминают уютное кресло, а размерам торта позавидуют самые заядлые сладкоежки!Для тех, кто скучает по тропическим лесам и теплым странам, точно подойдет локация "Побег из Джунглей". Тропический лес, манящие неоновые цветы, вьющиесялианы – посетителям предстоит преодолеть непроходимый лабиринт зарослей, встречая по дороге экзотических животных, от которых по-настоящему захватывает дух! Эти Джунгли точно зовут и манят!Каждому наверняка хоть раз хотелось стать героем сказки. Благодаря новому пространству на Арбате,16 мечты становятся реальностью: в локации "Алиса в Зазеркалье" возможны любые чудеса! Гостей ждет безумное чаепитие с очаровательным Шляпником, путешествие с Белым Кроликом и встреча с таинственным Чеширским Котом! Локация поражает количеством необычных оптических иллюзий, которые оживляют воображение и будоражат фантазию."Сказки и развлечения" на Арбате,16 – идеальное место для тех, кому наскучил привычный досуг. Новый стильный формат энтертейнмента подарит настоящий эмоциональный заряд, который останется с гостями пространства надолго в красоных фото и теплых воспоминаниях.Подробная информация и аккредитация СМИ: info@arbat-16.comПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы