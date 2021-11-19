https://ria.ru/20211119/razgovor-1759784484.html

Путин и Лукашенко обсудили кризис на белорусско-польской границе

Путин и Лукашенко обсудили кризис на белорусско-польской границе - РИА Новости, 19.11.2021

Путин и Лукашенко обсудили кризис на белорусско-польской границе

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, обсудил миграционный кризис на границе Белоруссии со... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T12:28

2021-11-19T12:28

2021-11-19T17:28

политика

белоруссия

польша

владимир путин

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, обсудил миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Продолжено обсуждение миграционной ситуации на границах Белоруссии со странами Евросоюза", - говорится в сообщении."Александр Лукашенко информировал о предпринимаемых Минском шагах по деэскалации кризиса и оказанию гуманитарной помощи мигрантам, а также о проведенной 17 ноября очередной беседе по телефону с исполняющей обязанности Федерального канцлера Германии Ангелой Меркель. Президенты России и Белоруссии отметили важность налаживания взаимодействия Минска с Евросоюзом для урегулирования проблемы", - отмечено в сообщении."Выражена серьезная озабоченность в связи с неприемлемыми, жестокими действиями польских пограничников, включая активное использование грубой силы и спецсредств", - добавили в пресс-службе.Кроме того, лидеры затронули некоторые аспекты российско-белорусского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Стороны условились о продолжении регулярных контактов на различных уровнях.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, в основном курдов, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211118/belorussiya-1759558855.html

https://ria.ru/20211117/migranty-1759392741.html

белоруссия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, белоруссия, польша, владимир путин, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии