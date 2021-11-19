https://ria.ru/20211119/qr-kod-1759769416.html

В Белгородской области продлили систему QR-кодов для сферы услуг

В Белгородской области продлили систему QR-кодов для сферы услуг - РИА Новости, 19.11.2021

В Белгородской области продлили систему QR-кодов для сферы услуг

Систему QR-кодов для организаций сферы услуг, кроме магазинов с товарами первой необходимости, продлили в Белгородской области до 6 декабря, сообщает в пятницу... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:32

2021-11-19T11:32

2021-11-19T11:32

распространение коронавируса

общество

белгородская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757022126_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9289cf64e97c77660b6c12d60436ca02.jpg

ВОРОНЕЖ, 19 ноя - РИА Новости. Систему QR-кодов для организаций сферы услуг, кроме магазинов с товарами первой необходимости, продлили в Белгородской области до 6 декабря, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб.Систему QR-кодов ввели в регионе на период с 8 по 22 ноября. QR-код необходимо предъявить при посещении торгово-развлекательных центров, гипермаркетов, магазинов с непродовольственными товарами, рынков и ярмарок, расположенных в помещениях."С 22 ноября по 6 декабря в регионе продлевают QR-коды в сфере услуг. Такое решение принято сегодня на заседании координационного совета по ковиду", - говорится в сообщении.Как отмечает штаб, ссылаясь на данные регионального управления Роспотребнадзора, нерабочие дни в ноябре, двухнедельные школьные каникулы, а также введенная система посещения предприятий сферы услуг по QR-кодам несколько стабилизировали ситуацию с COVID-19 в области."В этой связи действующие ограничения решили продлить еще на две недели", - добавляет штаб.QR-код не понадобится для посещения аптек, продуктовых и магазинов с товарами первой необходимости.

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, белгородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии