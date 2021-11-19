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В Белгородской области продлили систему QR-кодов для сферы услуг
В Белгородской области продлили систему QR-кодов для сферы услуг - РИА Новости, 19.11.2021
В Белгородской области продлили систему QR-кодов для сферы услуг
Систему QR-кодов для организаций сферы услуг, кроме магазинов с товарами первой необходимости, продлили в Белгородской области до 6 декабря, сообщает в пятницу... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:32
2021-11-19T11:32
2021-11-19T11:32
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ВОРОНЕЖ, 19 ноя - РИА Новости. Систему QR-кодов для организаций сферы услуг, кроме магазинов с товарами первой необходимости, продлили в Белгородской области до 6 декабря, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб.Систему QR-кодов ввели в регионе на период с 8 по 22 ноября. QR-код необходимо предъявить при посещении торгово-развлекательных центров, гипермаркетов, магазинов с непродовольственными товарами, рынков и ярмарок, расположенных в помещениях."С 22 ноября по 6 декабря в регионе продлевают QR-коды в сфере услуг. Такое решение принято сегодня на заседании координационного совета по ковиду", - говорится в сообщении.Как отмечает штаб, ссылаясь на данные регионального управления Роспотребнадзора, нерабочие дни в ноябре, двухнедельные школьные каникулы, а также введенная система посещения предприятий сферы услуг по QR-кодам несколько стабилизировали ситуацию с COVID-19 в области."В этой связи действующие ограничения решили продлить еще на две недели", - добавляет штаб.QR-код не понадобится для посещения аптек, продуктовых и магазинов с товарами первой необходимости.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, белгородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Белгородской области продлили систему QR-кодов для сферы услуг
В Белгородской области продлили систему QR-кодов для сферы услуг до 6 декабря