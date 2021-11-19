https://ria.ru/20211119/proisshestvie-1759747993.html

В Амурской области товарный поезд столкнулся с грузовиком

В Амурской области товарный поезд столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 19.11.2021

В Амурской области товарный поезд столкнулся с грузовиком

Грузовой поезд столкнулся на переезде с грузовиком в Магдагачинском районе Амурской области, пострадал машинист состава, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T10:01

2021-11-19T10:01

2021-11-19T10:01

происшествия

сковородино

магдагачинский район

амурская область

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Грузовой поезд столкнулся на переезде с грузовиком в Магдагачинском районе Амурской области, пострадал машинист состава, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На двухпутном перегоне Магдагачи – Сковородино произошло столкновение грузового поезда с грузовой автомашиной", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате ДТП пострадал машинист поезда, в составе которого находились 42 вагона. В результате столкновения повреждены три опоры контактной сети. На место ЧП направлены два ремонтно-восстановительных поезда."Ожидается задержка в движении трех пассажирских поездов", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20211112/poezd-1758809822.html

сковородино

магдагачинский район

амурская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сковородино, магдагачинский район, амурская область