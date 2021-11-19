Продукция нижегородских предприятий вошла в "Золотую сотню" товаров России
Никитин: продукция семи нижегородских предприятий вошла в "Золотую сотню" товаров России
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя — РИА Новости. Продукция семи нижегородских предприятий вошла в "Золотую сотню" Всероссийского конкурса лучших товаров России, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Всего на Всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России" были отмечены 39 предприятий региона - 88 наименований продукции и услуг.
"Второй год подряд Нижегородская область становится лидером по количеству товаров и услуг, которые попадают в "Золотую сотню". В 2020 году было пять лучших из лучших, в 2021-м - семь. Это говорит о том, что наши предприятия растут, развиваются, повышая стандарты качества. Нижегородская продукция высоко оценивается на всех отраслевых конкурсах, и я считаю, это повод для гордости", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области отметил, что участники прошли жесткий отбор, так как упор на улучшение качества делают многие предприятия страны со своей продукцией.
"Перед выходом в финал на федеральном уровне нижегородские предприятия приняли участие в региональном конкурсе "Нижегородская марка качества". Мы рады, что наш конкурс стал в некотором роде трамплином для победителей. Здесь нет лишних - каждый продукт завоевывает себе место благодаря качеству, стараниям и стремлениям коллектива предприятия получать высокие оценки со стороны потребителей", - отметил директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.
В 2020 году во Всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России" были отмечены 33 организации, по итогам лауреатами стали 23 товара и услуги, дипломантами – 43, в "Золотую сотню" вошли пять организаций Нижегородской области. В 2021 году на федеральном этапе приняло участие 39 организаций, из них 30 стали лауреатами и 57 – дипломантами. "Золотыми" признаны семь компаний.
Всероссийский конкурс "100 лучших товаров России" проводится в 2021 году в 24-й раз. Цель проекта - поддержка позитивных процессов повышения качества и конкурентоспособности отечественных товаров и услуг. Региональный этап Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" - "Нижегородская марка качества" - организован при поддержке правительства Нижегородской области.