https://ria.ru/20211119/pozhar-1759890466.html

Пожар в цехе каменных моек в Ульяновске угрожает соседним зданиям

Пожар в цехе каменных моек в Ульяновске угрожает соседним зданиям - РИА Новости, 19.11.2021

Пожар в цехе каменных моек в Ульяновске угрожает соседним зданиям

Площадь пожара на предприятии по производству каменных раковин в Ульяновске увеличилась до 5 тысяч квадратных метров. есть угроза перехода огня на соседнее... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T19:39

2021-11-19T19:39

2021-11-19T19:42

происшествия

ульяновск

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Площадь пожара на предприятии по производству каменных раковин в Ульяновске увеличилась до 5 тысяч квадратных метров. есть угроза перехода огня на соседнее здание, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Проводится тушение пожаров в производственном здании на Московском шоссе на площади 5 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что существует угроза перехода огня на соседнее двухэтажное здание. По уточненной информации, горящее производство находится на территории ООО "Торговый дом Улгран". Общий размер горящего предприятия - 100 на 100 метров.

https://ria.ru/20211117/pozhar-1759413769.html

ульяновск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ульяновск