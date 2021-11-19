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Пожар в цехе каменных моек в Ульяновске угрожает соседним зданиям
Пожар в цехе каменных моек в Ульяновске угрожает соседним зданиям - РИА Новости, 19.11.2021
Пожар в цехе каменных моек в Ульяновске угрожает соседним зданиям
Площадь пожара на предприятии по производству каменных раковин в Ульяновске увеличилась до 5 тысяч квадратных метров. есть угроза перехода огня на соседнее... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T19:39
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происшествия
ульяновск
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Площадь пожара на предприятии по производству каменных раковин в Ульяновске увеличилась до 5 тысяч квадратных метров. есть угроза перехода огня на соседнее здание, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Проводится тушение пожаров в производственном здании на Московском шоссе на площади 5 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что существует угроза перехода огня на соседнее двухэтажное здание. По уточненной информации, горящее производство находится на территории ООО "Торговый дом Улгран". Общий размер горящего предприятия - 100 на 100 метров.
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происшествия, ульяновск
19:39 19.11.2021 (обновлено: 19:42 19.11.2021)
 
Пожар в цехе каменных моек в Ульяновске угрожает соседним зданиям

Пожар на предприятии по производству каменных моек в Ульяновске угрожает соседним зданиям

© Фото : ГУ МЧС России по Ульяновской областиТушение пожара в цехе по производству каменных моек в Ульяновске
Тушение пожара в цехе по производству каменных моек в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Ульяновской области
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Площадь пожара на предприятии по производству каменных раковин в Ульяновске увеличилась до 5 тысяч квадратных метров. есть угроза перехода огня на соседнее здание, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Проводится тушение пожаров в производственном здании на Московском шоссе на площади 5 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что существует угроза перехода огня на соседнее двухэтажное здание. По уточненной информации, горящее производство находится на территории ООО "Торговый дом Улгран". Общий размер горящего предприятия - 100 на 100 метров.
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