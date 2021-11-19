https://ria.ru/20211119/pozhar-1759744143.html
Названа предварительная причина пожара в квартире Марины Хлебниковой
Названа предварительная причина пожара в квартире Марины Хлебниковой - РИА Новости, 19.11.2021
Названа предварительная причина пожара в квартире Марины Хлебниковой
Причиной пожара в квартире певицы Марины Хлебниковой на юго-западе Москвы, по предварительным данным, стала неисправность электрооборудования после проведенного РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T09:29
2021-11-19T09:29
2021-11-19T09:39
происшествия
москва
марина хлебникова
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Причиной пожара в квартире певицы Марины Хлебниковой на юго-западе Москвы, по предварительным данным, стала неисправность электрооборудования после проведенного ремонта, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По данным НИИ имени Н. В. Склифосовского, Хлебникова находится в ожоговой реанимации в крайне тяжелом состоянии.Ранее сообщалось, что певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве, ее передали медикам для осмотра. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб. Пожар площадью 10 квадратных метров произошел на четвертом этаже в двухуровневой квартире в доме на улице Ратной в Москве."Предварительная причина пожара - замыкание электропроводки", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в квартире Хлебниковой недавно проводился ремонт."В институт Склифосовского после пожара Хлебникову увезли без сознания", - резюмировал собеседник агентства.
https://ria.ru/20211119/khlebnikova-1759741378.html
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происшествия, москва, марина хлебникова
09:29 19.11.2021 (обновлено: 09:39 19.11.2021)
Названа предварительная причина пожара в квартире Марины Хлебниковой
Пожар в квартире певицы Марины Хлебниковой мог начаться из-за короткого замыкания