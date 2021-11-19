https://ria.ru/20211119/pozhar-1759734009.html
При пожаре в пригороде Лондона погибли четыре человека, включая двух детей
При пожаре в пригороде Лондона погибли четыре человека, включая двух детей - РИА Новости, 19.11.2021
При пожаре в пригороде Лондона погибли четыре человека, включая двух детей
Две женщины и два ребенка погибли в результате пожара в доме в лондонском пригороде Бекслихис, сообщает пожарная служба Лондона. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T04:49
2021-11-19T04:49
2021-11-19T04:49
в мире
лондон
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570048377_0:111:3245:1936_1920x0_80_0_0_a64c1ff3b6e98e6df3e3f7610355358f.jpg
ЛОНДОН, 19 ноя - РИА Новости. Две женщины и два ребенка погибли в результате пожара в доме в лондонском пригороде Бекслихис, сообщает пожарная служба Лондона.Как сообщается, на место происшествия прибыло шесть пожарных машин и 40 пожарных. Четырех человек достали из горящего здания, но они скончались на месте. Еще один человек госпитализирован.Причины пожара выясняются.
https://ria.ru/20211114/bolgariya-1758987146.html
лондон
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570048377_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_209cc369d3ac1736dbb6d0e87d7b439c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, великобритания
При пожаре в пригороде Лондона погибли четыре человека, включая двух детей
При пожаре в лондонском пригороде Бекслихис погибли четыре человека, включая двух детей