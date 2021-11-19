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При пожаре в пригороде Лондона погибли четыре человека, включая двух детей

При пожаре в пригороде Лондона погибли четыре человека, включая двух детей - РИА Новости, 19.11.2021

При пожаре в пригороде Лондона погибли четыре человека, включая двух детей

Две женщины и два ребенка погибли в результате пожара в доме в лондонском пригороде Бекслихис, сообщает пожарная служба Лондона. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T04:49

2021-11-19T04:49

2021-11-19T04:49

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ЛОНДОН, 19 ноя - РИА Новости. Две женщины и два ребенка погибли в результате пожара в доме в лондонском пригороде Бекслихис, сообщает пожарная служба Лондона.Как сообщается, на место происшествия прибыло шесть пожарных машин и 40 пожарных. Четырех человек достали из горящего здания, но они скончались на месте. Еще один человек госпитализирован.Причины пожара выясняются.

https://ria.ru/20211114/bolgariya-1758987146.html

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