https://ria.ru/20211119/poterya-1759728954.html

IT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефон

IT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефон - РИА Новости, 19.11.2021

IT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефон

Смартфон хранит наши паспортные данные, социальные контакты и финансовую информацию о нас. Поэтому кража или потеря гаджета сопряжена с серьезными рисками,... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T03:15

2021-11-19T03:15

2021-11-19T03:15

общество

технологии

смартфоны

роскачество

россия

сергей кузьменко

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Смартфон хранит наши паспортные данные, социальные контакты и финансовую информацию о нас. Поэтому кража или потеря гаджета сопряжена с серьезными рисками, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию информационных продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.Вход в телефон нужно обезопасить пин-кодом или биометрическим отпечатком, посоветовал он.Кузьменко напомнил о простом и известном алгоритме действий, если все-таки телефон потерялся или его украли: позвонить с другого номера и воспользоваться функцией "Найти телефон", чтобы дистанционно удалить все важные через соответствующую функцию.Можно также заблокировать сим-карту и банковские карты, привязанные к телефону, дополнительно в своих аккаунтах можно использовать функцию "Завершить сеансы на всех устройствах", таким образом разлогиниться из сервисов и соцсетей, где вы зарегистрированы. Можно также обратиться в полицию с заявлением о краже, указав номер IMEI и серийный номер гаджета, заключил Кузьменко.

https://ria.ru/20211116/perepad-1759212534.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, смартфоны, роскачество, россия, сергей кузьменко