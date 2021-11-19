IT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефон
Эксперт Кузьменко: на случай потери телефона нужно хранить его IMEI и серийный номер
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Смартфон хранит наши паспортные данные, социальные контакты и финансовую информацию о нас. Поэтому кража или потеря гаджета сопряжена с серьезными рисками, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию информационных продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Вход в телефон нужно обезопасить пин-кодом или биометрическим отпечатком, посоветовал он.
"Убедитесь, что у вас активна возможность дистанционной блокировки телефона, сделайте резервное копирование данных и храните их в облаке, а также запишите IMEI и серийный номер телефона — эта информация может пригодиться на случай кражи", — подчеркнул собеседник.
Кузьменко напомнил о простом и известном алгоритме действий, если все-таки телефон потерялся или его украли: позвонить с другого номера и воспользоваться функцией "Найти телефон", чтобы дистанционно удалить все важные через соответствующую функцию.
Можно также заблокировать сим-карту и банковские карты, привязанные к телефону, дополнительно в своих аккаунтах можно использовать функцию "Завершить сеансы на всех устройствах", таким образом разлогиниться из сервисов и соцсетей, где вы зарегистрированы. Можно также обратиться в полицию с заявлением о краже, указав номер IMEI и серийный номер гаджета, заключил Кузьменко.
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