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В Москве задержали подозреваемого в поножовщине в хинкальной
В Москве задержали подозреваемого в поножовщине в хинкальной - РИА Новости, 19.11.2021
В Москве задержали подозреваемого в поножовщине в хинкальной
Мужчина, подозреваемый в поножовщине в столичной хинкальной, задержан, ему предъявлено обвинение, об этом сообщила старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T10:46
2021-11-19T10:46
2021-11-19T10:46
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в поножовщине в столичной хинкальной, задержан, ему предъявлено обвинение, об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее в столичном главке МВД рассказали, что в ночь на 13 ноября двое мужчин подрались в хинкальной на Неглинной улице, третий попытался их разнять, в результате двое оказались в больнице с колото-резаными ранами. Прокуратура добилась передачи из полиции в следственный комитет материалов проверки инцидента. В прокуратуре уточнили, что ранения нанес 36-летний мужчина.По словам Ивановой, подозреваемый в ходе конфликта причинил "трем своим знакомым 1996, 1997 и 1980 годов рождения ножевые ранения", после чего скрылся. Потерпевшие были госпитализированы."В ходе совместной работы следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска 36-летний подозреваемый в совершении преступления установлен и задержан на территории Ставропольского края", - сказала она.Иванова также добавила, что мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. Она уточнила, что следствие намерено ходатайствовать перед районным судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
В Москве задержали подозреваемого в поножовщине в хинкальной
Подозреваемому в поножовщине в хинкальной в Москве предъявили обвинение
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Мужчина, подозреваемый в поножовщине в столичной хинкальной, задержан, ему предъявлено обвинение, об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК
РФ Юлия Иванова.
Ранее в столичном главке МВД рассказали, что в ночь на 13 ноября двое мужчин подрались в хинкальной на Неглинной улице, третий попытался их разнять, в результате двое оказались в больнице с колото-резаными ранами. Прокуратура добилась передачи из полиции в следственный комитет материалов проверки инцидента. В прокуратуре уточнили, что ранения нанес 36-летний мужчина.
По словам Ивановой, подозреваемый в ходе конфликта причинил "трем своим знакомым 1996, 1997 и 1980 годов рождения ножевые ранения", после чего скрылся. Потерпевшие были госпитализированы.
"В ходе совместной работы следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска 36-летний подозреваемый в совершении преступления установлен и задержан на территории Ставропольского края", - сказала она.
Иванова также добавила, что мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. Она уточнила, что следствие намерено ходатайствовать перед районным судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.