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В Москве задержали подозреваемого в поножовщине в хинкальной

В Москве задержали подозреваемого в поножовщине в хинкальной - РИА Новости, 19.11.2021

В Москве задержали подозреваемого в поножовщине в хинкальной

Мужчина, подозреваемый в поножовщине в столичной хинкальной, задержан, ему предъявлено обвинение, об этом сообщила старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T10:46

2021-11-19T10:46

2021-11-19T10:46

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в поножовщине в столичной хинкальной, задержан, ему предъявлено обвинение, об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее в столичном главке МВД рассказали, что в ночь на 13 ноября двое мужчин подрались в хинкальной на Неглинной улице, третий попытался их разнять, в результате двое оказались в больнице с колото-резаными ранами. Прокуратура добилась передачи из полиции в следственный комитет материалов проверки инцидента. В прокуратуре уточнили, что ранения нанес 36-летний мужчина.По словам Ивановой, подозреваемый в ходе конфликта причинил "трем своим знакомым 1996, 1997 и 1980 годов рождения ножевые ранения", после чего скрылся. Потерпевшие были госпитализированы."В ходе совместной работы следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска 36-летний подозреваемый в совершении преступления установлен и задержан на территории Ставропольского края", - сказала она.Иванова также добавила, что мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. Она уточнила, что следствие намерено ходатайствовать перед районным судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20211113/draka-1758882394.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)