https://ria.ru/20211119/pavodki-1759890674.html

Более 620 населенных пунктов попали в зоны затопления в 2021 году

Более 620 населенных пунктов попали в зоны затопления в 2021 году - РИА Новости, 19.11.2021

Более 620 населенных пунктов попали в зоны затопления в 2021 году

Свыше 620 населенных пунктов на территории России попали в этом году в зоны затопления в период паводков и половодий, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T19:39

2021-11-19T19:39

2021-11-19T19:39

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Свыше 620 населенных пунктов на территории России попали в этом году в зоны затопления в период паводков и половодий, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Всего в паводкоопасный период этого года в 63 субъектах РФ подтапливались территории 622 населенных пунктов", - сказал собеседник агентства.По его словам, в зону затоплений попали более 10,5 тысяч жилых и дачных домов, свыше 36 тысяч приусадебных участков, а также порядка 1 тысячи объектов дорожной инфраструктуры."МЧС России уже приступило к мониторингу паводкообразующих параметров на следующий год. При этом огромная роль отводится применению искусственного интеллекта", - отметил представитель ведомства.

https://ria.ru/20211113/yalta-1758920950.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия