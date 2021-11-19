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Более 620 населенных пунктов попали в зоны затопления в 2021 году
Более 620 населенных пунктов попали в зоны затопления в 2021 году - РИА Новости, 19.11.2021
Более 620 населенных пунктов попали в зоны затопления в 2021 году
Свыше 620 населенных пунктов на территории России попали в этом году в зоны затопления в период паводков и половодий, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T19:39
2021-11-19T19:39
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Свыше 620 населенных пунктов на территории России попали в этом году в зоны затопления в период паводков и половодий, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Всего в паводкоопасный период этого года в 63 субъектах РФ подтапливались территории 622 населенных пунктов", - сказал собеседник агентства.По его словам, в зону затоплений попали более 10,5 тысяч жилых и дачных домов, свыше 36 тысяч приусадебных участков, а также порядка 1 тысячи объектов дорожной инфраструктуры."МЧС России уже приступило к мониторингу паводкообразующих параметров на следующий год. При этом огромная роль отводится применению искусственного интеллекта", - отметил представитель ведомства.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
19:39 19.11.2021
 
Более 620 населенных пунктов попали в зоны затопления в 2021 году

МЧС: 622 населенных пункта в России попали в зоны затопления в паводки в 2021 году

© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанкПаводки в Амурской области
Паводки в Амурской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Евгений Земцов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Свыше 620 населенных пунктов на территории России попали в этом году в зоны затопления в период паводков и половодий, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Всего в паводкоопасный период этого года в 63 субъектах РФ подтапливались территории 622 населенных пунктов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в зону затоплений попали более 10,5 тысяч жилых и дачных домов, свыше 36 тысяч приусадебных участков, а также порядка 1 тысячи объектов дорожной инфраструктуры.
"МЧС России уже приступило к мониторингу паводкообразующих параметров на следующий год. При этом огромная роль отводится применению искусственного интеллекта", - отметил представитель ведомства.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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