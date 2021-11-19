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В Вильнюсе сносят памятник советскому писателю Цвирке, сообщили СМИ
В Вильнюсе сносят памятник советскому писателю Цвирке, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.11.2021
В Вильнюсе сносят памятник советскому писателю Цвирке, сообщили СМИ
Памятник советскому писателю Пятрасу Цвирке сносят в Вильнюсе в пятницу днём, передаёт Литовское радио и телевидение (ЛРТ). РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T15:51
2021-11-19T15:51
2021-11-19T15:51
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Памятник советскому писателю Пятрасу Цвирке сносят в Вильнюсе в пятницу днём, передаёт Литовское радио и телевидение (ЛРТ).Сторонники сноса памятника подчёркивают, что писатель активно сотрудничал с советской властью. "Жаль, что после 1990 года, когда по всей Литве валили лениных, это пространство (сквер Пятраса Цвирки – ред.) не было освобождено. Дискуссии затянулись, но сегодня у нас есть ясное решение представителей города, поддержанное выводом центра исследований геноцида", - приводит слова вице-мэра Вильнюса ЛРТ.Снесённый памятник впоследствии будет передан в Литовский национальный музей вместе со скульптурами, ранее располагавшимися на Зелёном мосту в Вильнюсе.Пятрас Цвирка - литовский советский прозаик и поэт. Вместе с другими депутатами "Народного сейма" он ходатайствовал перед Верховным Советом СССР о приеме Литвы в состав Советского Союза. Также он был главой Союза писателей Литовской ССР. Памятник писателю был установлен в Вильнюсе в 1959 году.
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в мире, литва, ссср, вильнюс, россия
В Вильнюсе сносят памятник советскому писателю Цвирке, сообщили СМИ
ЛРТ: в Вильнюсе сносят памятник советскому писателю Пятрасу Цвирке