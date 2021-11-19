https://ria.ru/20211119/organika-1759837450.html

Калужская область вышла в лидеры по числу производителей органики

Калужская область вышла в лидеры по числу производителей органики - РИА Новости, 19.11.2021

Калужская область вышла в лидеры по числу производителей органики

Калужская область заняла третье место среди регионов России, где производят сертифицированную органическую продукцию, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T15:56

2021-11-19T15:56

2021-11-19T15:56

калужская область

экономика

краснодарский край

воронежская область

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

роскачество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40605/38/406053807_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_03c134cf5b38ca1855b7844775038284.jpg

КАЛУГА, 19 ноя – РИА Новости. Калужская область заняла третье место среди регионов России, где производят сертифицированную органическую продукцию, сообщает правительство региона.Соответствующую статистику подготовил национальный центр компетенций развития органической и "зеленой" продукции Роскачества. Первое место рейтинга "органических" регионов занимают Московская и Ярославская область, где насчитывается по семь производителей органики. На второй строчке Воронежская область и Краснодарский край, в которых сертифицировано по шесть предприятий."Калужская область заняла третье место среди регионов России, где производят сертифицированную органическую продукцию. Уже пять местных производителей прошли сертификацию на соответствие органическим стандартам", - говорится в сообщении. Эти предприятия: АО "Московско-медынское агропромышленное предприятие", ООО "Богимовские сыроварни", ООО "Савинская Нива", ООО "Экоферма Джерси" и колхоз "Первомайский". На российский рынок калужские аграрии поставляют молочные и мясные продукты, а также зерносмеси для корма крупного рогатого скота, информируют власти.По мнению регионального министра сельского хозяйства Леонида Громова, органическое сельское хозяйство становится все более востребованным. "Сегодня на российском рынке продовольствия формируется устойчивый запрос на органическую продукцию, что создает условия для производства сельхозпродукции с более высокой добавленной стоимостью. Эта хорошая возможность, особенно для малого аграрного бизнеса, занять рыночную нишу, которая обеспечит стабильный доход и перспективу расширенного воспроизводства", - цитирует Громова пресс-служба правительства региона.Закон об органическом сельском хозяйстве вступил в силу 1 января 2020 года. В нем закреплено понятие "органический" и установлены требования к производству, хранению, маркировке и реализации таких продуктов. Предприятия, подтвердившие соответствие стандартам органического сельского хозяйства путем сертификации в аккредитованных органах, вносятся в единый государственный реестр Минсельхоза РФ и получают право маркировать продукцию специальным знаком "Органик" – белый листок на зеленом фоне. На сегодняшний день в России насчитывается уже более 90 сертифицированных производителей органики.

https://ria.ru/20211119/kadry-1759833265.html

https://ria.ru/20211115/selo-1759115418.html

краснодарский край

воронежская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, краснодарский край, воронежская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), роскачество, россия