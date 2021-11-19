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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20211119/organika-1759837450.html
Калужская область вышла в лидеры по числу производителей органики
Калужская область вышла в лидеры по числу производителей органики - РИА Новости, 19.11.2021
Калужская область вышла в лидеры по числу производителей органики
Калужская область заняла третье место среди регионов России, где производят сертифицированную органическую продукцию, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T15:56
2021-11-19T15:56
калужская область
экономика
краснодарский край
воронежская область
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
роскачество
россия
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КАЛУГА, 19 ноя – РИА Новости. Калужская область заняла третье место среди регионов России, где производят сертифицированную органическую продукцию, сообщает правительство региона.Соответствующую статистику подготовил национальный центр компетенций развития органической и "зеленой" продукции Роскачества. Первое место рейтинга "органических" регионов занимают Московская и Ярославская область, где насчитывается по семь производителей органики. На второй строчке Воронежская область и Краснодарский край, в которых сертифицировано по шесть предприятий."Калужская область заняла третье место среди регионов России, где производят сертифицированную органическую продукцию. Уже пять местных производителей прошли сертификацию на соответствие органическим стандартам", - говорится в сообщении. Эти предприятия: АО "Московско-медынское агропромышленное предприятие", ООО "Богимовские сыроварни", ООО "Савинская Нива", ООО "Экоферма Джерси" и колхоз "Первомайский". На российский рынок калужские аграрии поставляют молочные и мясные продукты, а также зерносмеси для корма крупного рогатого скота, информируют власти.По мнению регионального министра сельского хозяйства Леонида Громова, органическое сельское хозяйство становится все более востребованным. "Сегодня на российском рынке продовольствия формируется устойчивый запрос на органическую продукцию, что создает условия для производства сельхозпродукции с более высокой добавленной стоимостью. Эта хорошая возможность, особенно для малого аграрного бизнеса, занять рыночную нишу, которая обеспечит стабильный доход и перспективу расширенного воспроизводства", - цитирует Громова пресс-служба правительства региона.Закон об органическом сельском хозяйстве вступил в силу 1 января 2020 года. В нем закреплено понятие "органический" и установлены требования к производству, хранению, маркировке и реализации таких продуктов. Предприятия, подтвердившие соответствие стандартам органического сельского хозяйства путем сертификации в аккредитованных органах, вносятся в единый государственный реестр Минсельхоза РФ и получают право маркировать продукцию специальным знаком "Органик" – белый листок на зеленом фоне. На сегодняшний день в России насчитывается уже более 90 сертифицированных производителей органики.
https://ria.ru/20211119/kadry-1759833265.html
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экономика, краснодарский край, воронежская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), роскачество, россия
15:56 19.11.2021
 
Калужская область вышла в лидеры по числу производителей органики

Калужская область заняла третье место среди регионов по производству органики

© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкКалуга
Калуга - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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КАЛУГА, 19 ноя – РИА Новости. Калужская область заняла третье место среди регионов России, где производят сертифицированную органическую продукцию, сообщает правительство региона.
Соответствующую статистику подготовил национальный центр компетенций развития органической и "зеленой" продукции Роскачества. Первое место рейтинга "органических" регионов занимают Московская и Ярославская область, где насчитывается по семь производителей органики. На второй строчке Воронежская область и Краснодарский край, в которых сертифицировано по шесть предприятий.
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"Калужская область заняла третье место среди регионов России, где производят сертифицированную органическую продукцию. Уже пять местных производителей прошли сертификацию на соответствие органическим стандартам", - говорится в сообщении. Эти предприятия: АО "Московско-медынское агропромышленное предприятие", ООО "Богимовские сыроварни", ООО "Савинская Нива", ООО "Экоферма Джерси" и колхоз "Первомайский". На российский рынок калужские аграрии поставляют молочные и мясные продукты, а также зерносмеси для корма крупного рогатого скота, информируют власти.
По мнению регионального министра сельского хозяйства Леонида Громова, органическое сельское хозяйство становится все более востребованным. "Сегодня на российском рынке продовольствия формируется устойчивый запрос на органическую продукцию, что создает условия для производства сельхозпродукции с более высокой добавленной стоимостью. Эта хорошая возможность, особенно для малого аграрного бизнеса, занять рыночную нишу, которая обеспечит стабильный доход и перспективу расширенного воспроизводства", - цитирует Громова пресс-служба правительства региона.
Закон об органическом сельском хозяйстве вступил в силу 1 января 2020 года. В нем закреплено понятие "органический" и установлены требования к производству, хранению, маркировке и реализации таких продуктов. Предприятия, подтвердившие соответствие стандартам органического сельского хозяйства путем сертификации в аккредитованных органах, вносятся в единый государственный реестр Минсельхоза РФ и получают право маркировать продукцию специальным знаком "Органик" – белый листок на зеленом фоне. На сегодняшний день в России насчитывается уже более 90 сертифицированных производителей органики.
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