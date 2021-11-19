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В Приамурье проведут рейды по проверке работы общепита

В Приамурье проведут рейды по проверке работы общепита - РИА Новости, 19.11.2021

В Приамурье проведут рейды по проверке работы общепита

Рейды по проверке работы кафе, ресторанов и баров в условиях ограничений из-за COVID-19 проведут в Амурской области по поручению губернатора Василия Орлова, по... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T13:02

2021-11-19T13:02

2021-11-19T13:02

амурская область

общество

благовещенск

амурская область

юрий трутнев

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коронавирус covid-19

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 ноя – РИА Новости. Рейды по проверке работы кафе, ресторанов и баров в условиях ограничений из-за COVID-19 проведут в Амурской области по поручению губернатора Василия Орлова, по правилам, заведения должны работать до 23.00, а посетители - предъявлять QR-коды."Организуйте проверки предприятий общественного питания, в первую очередь Благовещенска, на соблюдение требований QR-кода и режима работы до 23 часов. Мне в директ Instagram присылают фотографии работающих ночных заведений. Требования об ограничительных мерах должны исполняться", - поручил Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Как добавляют власти, в Приамурье на этой недели впервые из-за нарушения правил приостановили работу предприятия общественного питания. Решением Свободненского городского суда приостановлена деятельность одного из гриль-баров в городе Свободный на 30 суток за неоднократное нарушение установленных ограничений, в том числе за работу после 23.00. Ещё один материал находится в производстве Благовещенского городского суда.Как сообщил на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19 начальник управления региональной безопасности и противодействия коррупции области Евгений Ковтун, за прошедшую неделю выявлено 150 административных правонарушений, 10 из них касались соблюдения QR-кодов, всего с начала введения новых ограничений их 54."Всего с начала года выявлено 1499 административных правонарушений… Преимущественно это несоблюдение масочного режима, нарушения ограничения QR-кодов единичные", - уточняют власти.Ранее на совещании по вопросу недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории Дальневосточного федерального округа вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил о нарушениях режима изоляции рядом баров и ТЦ на Дальнем Востоке и пригрозил губернаторам, которые плохо работают в этом вопросе, выводами на уровне президента РФ. Он сообщил, что по ряду увеселительных заведений не соблюдается необходимый карантинный режим, по его словам, в ноябрьские праздничные дни вечеринки, концерты анонсировалось в барах Благовещенска. Среди нарушителей в городе он назвал заведения "Сопрано", "Пророк", "Звезда". Орлов после этого сообщил РИА Новости, что указанные бары проверят вместе с правоохранительными органами, работу заведений могут приостановить на 90 дней.Для посещения заведений общепита в Благовещенске с 18 октября обязательно наличие QR-кода, сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

https://ria.ru/20211117/priamure-1759394215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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