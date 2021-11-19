https://ria.ru/20211119/nebylitsy-1759893641.html

Киев слагает небылицы о стремлении к миру в Донбассе, заявил МИД ДНР

Киев слагает небылицы о стремлении к миру в Донбассе, заявил МИД ДНР - РИА Новости, 19.11.2021

Киев слагает небылицы о стремлении к миру в Донбассе, заявил МИД ДНР

Киев слагает небылицы о стремлении к миру в Донбассе, но им все время в этом кто-то якобы мешает, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T19:57

2021-11-19T19:57

2021-11-19T19:57

в мире

киев

оон

донецкая народная республика

луганская народная республика

мид днр

наталья никонорова

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Киев слагает небылицы о стремлении к миру в Донбассе, но им все время в этом кто-то якобы мешает, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова."Выходя в медийное пространство, украинские дипломаты не смущаются слагать небылицы о том, что они якобы неистово стремятся к миру в Донбассе, но все время им кто-то мешает. Такой подход уже стал для Украины традиционным: свои проблемы и сложности чиновники этого государства предпочитают не решать, а просто перекладывать "с больной головы на здоровую", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.По ее словам, именно Киев блокирует переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Она напомнила, что практически каждый пункт минских соглашений содержит прямые обязательства Киева."Главное условие разрешения противоречий - прямой диалог между Киевом и Донбассом как сторонами конфликта - на Украине игнорируют. Да и про обязательства по 13 пунктам (минских соглашений по урегулированию конфликта - ред.) украинские переговорщики предпочитают не вспоминать, с радостью растрачивая переговорное время на то, чтобы озвучить нелепые, не относящиеся, а иногда и явно противоречащие мирному процессу заявления", - отметила Никонорова.Она призвала Киев "прекратить распространять наглую ложь" и понять, что необходимо "или начать выполнять свои обязательства по минским соглашениям, или официально объявить о выходе из них"."А в процессе принятия решения по этому поводу советуем не забывать, что срыв мирных, одобренных Советом Безопасности ООН договоренностей обязательно повлечет за собой санкции, и здесь уже Киеву не стоит рассчитывать на лояльность и дружелюбие своих "западных партнеров", - добавила Никонорова.

https://ria.ru/20211119/ukraina-1759811736.html

https://ria.ru/20211119/ukraina-1759798488.html

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, киев, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, мид днр, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр