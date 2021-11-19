Киев слагает небылицы о стремлении к миру в Донбассе, заявил МИД ДНР
Глава МИД ДНР Никонорова заявила, что Киев слагает небылицы о стремлении к миру в Донбассе
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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Киев слагает небылицы о стремлении к миру в Донбассе, но им все время в этом кто-то якобы мешает, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
"Выходя в медийное пространство, украинские дипломаты не смущаются слагать небылицы о том, что они якобы неистово стремятся к миру в Донбассе, но все время им кто-то мешает. Такой подход уже стал для Украины традиционным: свои проблемы и сложности чиновники этого государства предпочитают не решать, а просто перекладывать "с больной головы на здоровую", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
По ее словам, именно Киев блокирует переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Она напомнила, что практически каждый пункт минских соглашений содержит прямые обязательства Киева.
"Главное условие разрешения противоречий - прямой диалог между Киевом и Донбассом как сторонами конфликта - на Украине игнорируют. Да и про обязательства по 13 пунктам (минских соглашений по урегулированию конфликта - ред.) украинские переговорщики предпочитают не вспоминать, с радостью растрачивая переговорное время на то, чтобы озвучить нелепые, не относящиеся, а иногда и явно противоречащие мирному процессу заявления", - отметила Никонорова.
Она призвала Киев "прекратить распространять наглую ложь" и понять, что необходимо "или начать выполнять свои обязательства по минским соглашениям, или официально объявить о выходе из них".
"А в процессе принятия решения по этому поводу советуем не забывать, что срыв мирных, одобренных Советом Безопасности ООН договоренностей обязательно повлечет за собой санкции, и здесь уже Киеву не стоит рассчитывать на лояльность и дружелюбие своих "западных партнеров", - добавила Никонорова.