https://ria.ru/20211119/migranty-1759809830.html

Глава МВД Британии назвала причину миграционного кризиса

Глава МВД Британии назвала причину миграционного кризиса - РИА Новости, 19.11.2021

Глава МВД Британии назвала причину миграционного кризиса

Политика свободного передвижения между странами ЕС спровоцировала нынешний масштабный миграционный кризис, заявила глава МВД Великобритании Прити Пател. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T14:18

2021-11-19T14:18

2021-11-19T16:21

в мире

италия

вашингтон (город)

мвд великобритании

ла-манш

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759655740_0:0:2986:1681_1920x0_80_0_0_f3d3d99d541fe413e4837f0422134d6a.jpg

ЛОНДОН, 19 ноя — РИА Новости. Политика свободного передвижения между странами ЕС спровоцировала нынешний масштабный миграционный кризис, заявила глава МВД Великобритании Прити Пател."Давайте не будем забывать, что реальная причина незаконных миграционных потоков в том, что у ЕС нет никакой защиты на границах — открытые шенгенские границы", — приводит ее слова газета Guardian.По словам министра, которая сейчас находится с визитом в Вашингтоне, Шенгенское соглашение усугубило кризис, поскольку страны отказались от контроля своих национальных границ. Из-за этого Франция оказалась переполненной мигрантами, пытающимися попасть в Великобританию.Нелегалы зачастую ищут любые возможности, заявила Пател, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Британии, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. Лондон и Париж в июле договорились усилить борьбу с незаконной иммиграцией. Тем не менее с тех пор через Ла-Манш из Франции нелегально прибыли более 12 тысяч мигрантов."Люди прибывают из Сахеля, из Ливии непосредственно в Италию, Грецию. Теперь у Греции другая политика, но около 70% мигрантов прибывают с севера Франции… Они прибывают из Бельгии. Это происходит из-за открытых границ ЕС", — сказала министр.Миграционный кризис в Европе возник осенью 2015 года из-за многократного увеличения беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки и продолжается до сих пор. По данным Европейского статистического агентства за 2020 год, число незаконно проживающих людей в ЕС составило 557,5 тысячи человек.Беженцы пытаются проникнуть в еврозону по всему ее периметру. Сейчас очередной виток обострения миграционного кризиса наблюдается на белорусско-польской границе.

https://ria.ru/20211118/granitsa-1759697642.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211118/migrant-1759686823.html

италия

вашингтон (город)

ла-манш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, италия, вашингтон (город), мвд великобритании, ла-манш, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии