https://ria.ru/20211119/medotvod-1759886190.html

В Екатеринбурге задержали сбытчиков поддельных медотводов от вакцинации

В Екатеринбурге задержали сбытчиков поддельных медотводов от вакцинации - РИА Новости, 19.11.2021

В Екатеринбурге задержали сбытчиков поддельных медотводов от вакцинации

Полиция Екатеринбурга задержала сбытчиков поддельных медотводов от вакцинации, сообщил журналистам в пятницу руководитель пресс-службы свердловского главка МВД... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T19:21

2021-11-19T19:21

2021-11-19T19:21

распространение коронавируса

происшествия

вакцинация

екатеринбург

свердловская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

коронавирусы

валерий горелых

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_2c1082e834eb55550d167ab470736617.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга задержала сбытчиков поддельных медотводов от вакцинации, сообщил журналистам в пятницу руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых."Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу выявлены и задержаны двое местных жителей, которых подозревают в подделке медицинских справок. Фигуранты не только изготавливали липовые медотводы, чтобы не ставить прививку от COVID-19, но и сами же их продавали", - сказал глава пресс-службы.По его словам, в полицию обратился руководитель одной из компаний, который сообщил, что его сотрудник предоставил справку о противопоказаниях к вакцинированию. Документ показался работодателю подозрительным, и он потребовал предоставить лицензию медицинской клиники, которая его выдала. Подчиненный отказался и написал заявление об отстранении от работы.В результате проведенных сыщиками городского УМВД и ОП №15 оперативно-розыскных мероприятий были выявлены двое граждан, 1978 и 1974 годов рождения. Они за 1000 рублей предлагали получить фальшивую справку о наличии противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции. Для приобретения справки от заказчика требовались только паспортные данные."Фиктивные бумаги подозреваемые штамповали в съемной квартире на территории микрорайона Уралмаш. При этом ими использовались бланки и печати частной медицинской организации. В настоящее время в отношении подозреваемых подразделением дознания отдела полиции №15 УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов)", - отметил Горелых.Он подчеркнул, что максимальное наказание за подобное преступление предусматривает до двух лет лишения свободы. Один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статье 322.1 УК РФ за незаконную постановку на учет иностранных граждан.Полицейские устанавливают граждан, которые успели приобрести поддельные документы у задержанных, уточнил Горелых.

https://ria.ru/20211112/zaderzhanie-1758688850.html

https://ria.ru/20210626/privivki-1738761730.html

https://ria.ru/20210712/medotvod-1740994555.html

екатеринбург

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, вакцинация, екатеринбург, свердловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), коронавирусы, валерий горелых, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19