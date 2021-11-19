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https://ria.ru/20211119/medotvod-1759886190.html
В Екатеринбурге задержали сбытчиков поддельных медотводов от вакцинации
В Екатеринбурге задержали сбытчиков поддельных медотводов от вакцинации - РИА Новости, 19.11.2021
В Екатеринбурге задержали сбытчиков поддельных медотводов от вакцинации
Полиция Екатеринбурга задержала сбытчиков поддельных медотводов от вакцинации, сообщил журналистам в пятницу руководитель пресс-службы свердловского главка МВД... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T19:21
2021-11-19T19:21
распространение коронавируса
происшествия
вакцинация
екатеринбург
свердловская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
коронавирусы
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга задержала сбытчиков поддельных медотводов от вакцинации, сообщил журналистам в пятницу руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых."Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу выявлены и задержаны двое местных жителей, которых подозревают в подделке медицинских справок. Фигуранты не только изготавливали липовые медотводы, чтобы не ставить прививку от COVID-19, но и сами же их продавали", - сказал глава пресс-службы.По его словам, в полицию обратился руководитель одной из компаний, который сообщил, что его сотрудник предоставил справку о противопоказаниях к вакцинированию. Документ показался работодателю подозрительным, и он потребовал предоставить лицензию медицинской клиники, которая его выдала. Подчиненный отказался и написал заявление об отстранении от работы.В результате проведенных сыщиками городского УМВД и ОП №15 оперативно-розыскных мероприятий были выявлены двое граждан, 1978 и 1974 годов рождения. Они за 1000 рублей предлагали получить фальшивую справку о наличии противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции. Для приобретения справки от заказчика требовались только паспортные данные."Фиктивные бумаги подозреваемые штамповали в съемной квартире на территории микрорайона Уралмаш. При этом ими использовались бланки и печати частной медицинской организации. В настоящее время в отношении подозреваемых подразделением дознания отдела полиции №15 УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов)", - отметил Горелых.Он подчеркнул, что максимальное наказание за подобное преступление предусматривает до двух лет лишения свободы. Один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статье 322.1 УК РФ за незаконную постановку на учет иностранных граждан.Полицейские устанавливают граждан, которые успели приобрести поддельные документы у задержанных, уточнил Горелых.
https://ria.ru/20211112/zaderzhanie-1758688850.html
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происшествия, вакцинация, екатеринбург, свердловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), коронавирусы, валерий горелых, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
19:21 19.11.2021
 
В Екатеринбурге задержали сбытчиков поддельных медотводов от вакцинации

Полиция Екатеринбурга задержала сбытчиков поддельных медотводов от вакцинации

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга задержала сбытчиков поддельных медотводов от вакцинации, сообщил журналистам в пятницу руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу выявлены и задержаны двое местных жителей, которых подозревают в подделке медицинских справок. Фигуранты не только изготавливали липовые медотводы, чтобы не ставить прививку от COVID-19, но и сами же их продавали", - сказал глава пресс-службы.
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По его словам, в полицию обратился руководитель одной из компаний, который сообщил, что его сотрудник предоставил справку о противопоказаниях к вакцинированию. Документ показался работодателю подозрительным, и он потребовал предоставить лицензию медицинской клиники, которая его выдала. Подчиненный отказался и написал заявление об отстранении от работы.
В результате проведенных сыщиками городского УМВД и ОП №15 оперативно-розыскных мероприятий были выявлены двое граждан, 1978 и 1974 годов рождения. Они за 1000 рублей предлагали получить фальшивую справку о наличии противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции. Для приобретения справки от заказчика требовались только паспортные данные.
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"Фиктивные бумаги подозреваемые штамповали в съемной квартире на территории микрорайона Уралмаш. При этом ими использовались бланки и печати частной медицинской организации. В настоящее время в отношении подозреваемых подразделением дознания отдела полиции №15 УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов)", - отметил Горелых.
Он подчеркнул, что максимальное наказание за подобное преступление предусматривает до двух лет лишения свободы. Один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статье 322.1 УК РФ за незаконную постановку на учет иностранных граждан.
Полицейские устанавливают граждан, которые успели приобрести поддельные документы у задержанных, уточнил Горелых.
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