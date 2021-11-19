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https://ria.ru/20211119/lokdaun-1759841854.html
В Баварии объявили "де-факто" локдаун для непривитых от COVID-19
В Баварии объявили "де-факто" локдаун для непривитых от COVID-19 - РИА Новости, 19.11.2021
В Баварии объявили "де-факто" локдаун для непривитых от COVID-19
Власти немецкой Баварии объявили о введении ограничительных мер из-за распространения коронавируса, для непривитых они будут означать "де-факто" локдаун. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T16:16
2021-11-19T16:16
в мире
мюнхен
бавария
германия
маркус зедер
коронавирус covid-19
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БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости. Власти немецкой Баварии объявили о введении ограничительных мер из-за распространения коронавируса, для непривитых они будут означать "де-факто" локдаун.Бавария является одним из лидеров среди немецких регионов по заболеваемости COVID-19, так, реанимации Мюнхена почти полностью заполнены из-за наплыва пациентов с коронавирусом. При этом регион также является одним из лидеров по доле непривитого населения наряду с землями бывшей восточной Германии."Мы разработал ступенчатую концепцию (борьбы с распространением коронавируса). Мы закрываем не все, но и не все будет открыто. Для непривитых будут ограничения контактов, де-факто локдаун", - заявил премьер-министр региона Маркус Зедер на пресс-конференции по итогам заседание кабмина Баварии.По его словам, отменяются рождественские ярмарки, клубы и бары, работающие в ночные часы, будут закрыты. Культурные мероприятия будут проводиться при строгих условиях: заполняемость помещений не выше 25%, допуск только для привитых и переболевших с актуальным результатом теста на коронавирус. В особо затронутых четвертой волной пандемии районах Баварии учреждения культуры вовсе будут закрыты, как и другие заведения досуга и сферы услуг, как фитнес-клубы, отели, рестораны, парикмахерские.Зедер подчеркнул, что речи о введении комендантского часа не идет. Новые правила предварительно действуют до 15 декабря.
https://ria.ru/20211114/avstriya-1758994515.html
https://ria.ru/20211118/lokdauny-1759686552.html
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в мире, мюнхен, бавария, германия, маркус зедер, коронавирус covid-19
16:16 19.11.2021
 
В Баварии объявили "де-факто" локдаун для непривитых от COVID-19

Власти Баварии объявили о введении "де-факто локдауна" для непривитых от COVID-19

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорода мира. Мюнхен
Города мира. Мюнхен - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости. Власти немецкой Баварии объявили о введении ограничительных мер из-за распространения коронавируса, для непривитых они будут означать "де-факто" локдаун.
Бавария является одним из лидеров среди немецких регионов по заболеваемости COVID-19, так, реанимации Мюнхена почти полностью заполнены из-за наплыва пациентов с коронавирусом. При этом регион также является одним из лидеров по доле непривитого населения наряду с землями бывшей восточной Германии.
Очередь у пункта вакцинации в Вене - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
14 ноября, 14:45Распространение коронавируса
В Австрии введут локдаун для непривитых от коронавируса
"Мы разработал ступенчатую концепцию (борьбы с распространением коронавируса). Мы закрываем не все, но и не все будет открыто. Для непривитых будут ограничения контактов, де-факто локдаун", - заявил премьер-министр региона Маркус Зедер на пресс-конференции по итогам заседание кабмина Баварии.
По его словам, отменяются рождественские ярмарки, клубы и бары, работающие в ночные часы, будут закрыты. Культурные мероприятия будут проводиться при строгих условиях: заполняемость помещений не выше 25%, допуск только для привитых и переболевших с актуальным результатом теста на коронавирус. В особо затронутых четвертой волной пандемии районах Баварии учреждения культуры вовсе будут закрыты, как и другие заведения досуга и сферы услуг, как фитнес-клубы, отели, рестораны, парикмахерские.
Зедер подчеркнул, что речи о введении комендантского часа не идет. Новые правила предварительно действуют до 15 декабря.
Центральная улица в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
Вчера, 17:51
Европейские страны начали вводить локдауны для непривитых от COVID-19
 
В миреМюнхенБаварияГерманияМаркус ЗедерКоронавирус COVID-19
 
 
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