https://ria.ru/20211119/lokdaun-1759841854.html
В Баварии объявили "де-факто" локдаун для непривитых от COVID-19
В Баварии объявили "де-факто" локдаун для непривитых от COVID-19 - РИА Новости, 19.11.2021
В Баварии объявили "де-факто" локдаун для непривитых от COVID-19
Власти немецкой Баварии объявили о введении ограничительных мер из-за распространения коронавируса, для непривитых они будут означать "де-факто" локдаун. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T16:16
2021-11-19T16:16
2021-11-19T16:16
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БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости. Власти немецкой Баварии объявили о введении ограничительных мер из-за распространения коронавируса, для непривитых они будут означать "де-факто" локдаун.Бавария является одним из лидеров среди немецких регионов по заболеваемости COVID-19, так, реанимации Мюнхена почти полностью заполнены из-за наплыва пациентов с коронавирусом. При этом регион также является одним из лидеров по доле непривитого населения наряду с землями бывшей восточной Германии."Мы разработал ступенчатую концепцию (борьбы с распространением коронавируса). Мы закрываем не все, но и не все будет открыто. Для непривитых будут ограничения контактов, де-факто локдаун", - заявил премьер-министр региона Маркус Зедер на пресс-конференции по итогам заседание кабмина Баварии.По его словам, отменяются рождественские ярмарки, клубы и бары, работающие в ночные часы, будут закрыты. Культурные мероприятия будут проводиться при строгих условиях: заполняемость помещений не выше 25%, допуск только для привитых и переболевших с актуальным результатом теста на коронавирус. В особо затронутых четвертой волной пандемии районах Баварии учреждения культуры вовсе будут закрыты, как и другие заведения досуга и сферы услуг, как фитнес-клубы, отели, рестораны, парикмахерские.Зедер подчеркнул, что речи о введении комендантского часа не идет. Новые правила предварительно действуют до 15 декабря.
https://ria.ru/20211114/avstriya-1758994515.html
https://ria.ru/20211118/lokdauny-1759686552.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мюнхен, бавария, германия, маркус зедер, коронавирус covid-19
В Баварии объявили "де-факто" локдаун для непривитых от COVID-19
Власти Баварии объявили о введении "де-факто локдауна" для непривитых от COVID-19