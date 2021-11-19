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Мишустин выделил средства Крыму на поддержку сельхозпроизводителей
Мишустин выделил средства Крыму на поддержку сельхозпроизводителей - РИА Новости, 19.11.2021
Мишустин выделил средства Крыму на поддержку сельхозпроизводителей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении финансирования Крыму на поддержку пострадавших от ливней сельхозпроизводителей, сообщила... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T09:03
2021-11-19T09:03
общество
республика крым
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
михаил мишустин
бахчисарай (крым)
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении финансирования Крыму на поддержку пострадавших от ливней сельхозпроизводителей, сообщила пресс-служба кабмина."Республика Крым получит федеральные средства на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям, которые понесли убытки из-за паводков летом 2021 года", - говорится в сообщении.Добавляется, что выплаты получат семь сельскохозяйственных организаций, три из которых - фермерские хозяйства и одно личное подсобное хозяйство. Средства поступят из резервного фонда правительства РФ, а контроль за расходами поручено вести Минсельхозу.Напоминается, что в июне в Крыму был введен режим ЧС из-за сильных дождей, которые повредили сельхозкультуры на площади почти 490 гектаров. Также погибло более 250 сельскохозяйственных птиц.Правительство уже оказывало финансовую помощь Крыму, например, в августе было выделено финансирование на восстановление дорог, повреждённых в результате ЧС, а в сентябре - на работы по восстановлению пропускной способности рек в Ялте и Бахчисарае, отмечается в сообщении. Также в сентябре было выделено почти 400 миллионов рублей на выплаты крымчанам, лишившимся жилья из-за паводков.Сообщается, что в октябре из резервного фонда поступило финансирование на возмещение средств регионального бюджета, направленных на оказание единовременной материальной помощи, а также на выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества. Помощь получили почти 4 тысячи человек. Также в октябре были направлены средства на капремонт образовательных организаций, чьи здания пострадали из-за стихии.
https://ria.ru/20211005/shkoly-1753187279.html
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республика крым
бахчисарай (крым)
россия
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общество, республика крым, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), михаил мишустин, бахчисарай (крым), россия
09:03 19.11.2021
 
Мишустин выделил средства Крыму на поддержку сельхозпроизводителей

Мишустин выделил средства Крыму на поддержку пострадавших от ливней сельхозпроизводителей

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении финансирования Крыму на поддержку пострадавших от ливней сельхозпроизводителей, сообщила пресс-служба кабмина.
"Республика Крым получит федеральные средства на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям, которые понесли убытки из-за паводков летом 2021 года", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что выплаты получат семь сельскохозяйственных организаций, три из которых - фермерские хозяйства и одно личное подсобное хозяйство. Средства поступят из резервного фонда правительства РФ, а контроль за расходами поручено вести Минсельхозу.
Напоминается, что в июне в Крыму был введен режим ЧС из-за сильных дождей, которые повредили сельхозкультуры на площади почти 490 гектаров. Также погибло более 250 сельскохозяйственных птиц.
Правительство уже оказывало финансовую помощь Крыму, например, в августе было выделено финансирование на восстановление дорог, повреждённых в результате ЧС, а в сентябре - на работы по восстановлению пропускной способности рек в Ялте и Бахчисарае, отмечается в сообщении. Также в сентябре было выделено почти 400 миллионов рублей на выплаты крымчанам, лишившимся жилья из-за паводков.
Сообщается, что в октябре из резервного фонда поступило финансирование на возмещение средств регионального бюджета, направленных на оказание единовременной материальной помощи, а также на выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества. Помощь получили почти 4 тысячи человек. Также в октябре были направлены средства на капремонт образовательных организаций, чьи здания пострадали из-за стихии.
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ОбществоРеспублика КрымМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Михаил МишустинБахчисарай (Крым)Россия
 
 
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