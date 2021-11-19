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Шоубиз
https://ria.ru/20211119/krutoy-1759754732.html
Игорь Крутой забрал внука из роддома
Игорь Крутой забрал внука из роддома - РИА Новости, 19.11.2021
Игорь Крутой забрал внука из роддома
Игорь Крутой забрал внука из роддома: на днях у внебрачного сына Якова и его возлюбленной Валерии родился первенец. Ради торжественного мероприятия композитор... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T10:45
2021-11-19T10:45
шоубиз
знаменитости
игорь крутой
шоу-бизнес
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Игорь Крутой забрал внука из роддома: на днях у внебрачного сына Якова и его возлюбленной Валерии родился первенец. Ради торжественного мероприятия композитор отменил съемки.По словам Крутого, они отметили выписку "по-домашнему", скромным семейным кругом. Также композитор добавил, что пара еще не выбрала имя малышу.Ранее Крутой рассказал, что внук родился с весом три килограмма 360 граммов, "светленький и курчавый".
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знаменитости, игорь крутой, шоу-бизнес
10:45 19.11.2021
 
Игорь Крутой забрал внука из роддома

Игорь Крутой забрал внука от внебрачного сына Якова из роддома

© Фото : PR НТВЧлен жюри международного вокального проекта "Ты супер!" Игорь Крутой
Член жюри международного вокального проекта Ты супер! Игорь Крутой - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : PR НТВ
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Игорь Крутой забрал внука из роддома: на днях у внебрачного сына Якова и его возлюбленной Валерии родился первенец. Ради торжественного мероприятия композитор отменил съемки.

"Сегодня очень важный и знаменательный день, по этой причине я даже отказался от съемок: сегодня мы забирали нашего малыша на четвертый день его жизни из роддома домой", – написал композитор в Instagram.

По словам Крутого, они отметили выписку "по-домашнему", скромным семейным кругом. Также композитор добавил, что пара еще не выбрала имя малышу.

"Мальчик красивый, спокойный (посапывал все время), надеюсь, будет радовать нас всех – всегда и во всем… Ребята хотят пожить несколько дней с малышом и, только поняв, какое ему имя больше подходит, назвать – они родители, им и решать!" – заключил музыкант.

Ранее Крутой рассказал, что внук родился с весом три килограмма 360 граммов, "светленький и курчавый".
Фотография из Instagram-аккаунта Якова Крутого - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 11:29Шоубиз
Внебрачный сын Игоря Крутого стал отцом
 
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