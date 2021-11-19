https://ria.ru/20211119/krutoy-1759754732.html

Игорь Крутой забрал внука из роддома

Игорь Крутой забрал внука из роддома - РИА Новости, 19.11.2021

Игорь Крутой забрал внука из роддома

Игорь Крутой забрал внука из роддома: на днях у внебрачного сына Якова и его возлюбленной Валерии родился первенец. Ради торжественного мероприятия композитор... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T10:45

2021-11-19T10:45

2021-11-19T10:45

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Игорь Крутой забрал внука из роддома: на днях у внебрачного сына Якова и его возлюбленной Валерии родился первенец. Ради торжественного мероприятия композитор отменил съемки.По словам Крутого, они отметили выписку "по-домашнему", скромным семейным кругом. Также композитор добавил, что пара еще не выбрала имя малышу.Ранее Крутой рассказал, что внук родился с весом три килограмма 360 граммов, "светленький и курчавый".

https://ria.ru/20211115/krutoy-1759068806.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, игорь крутой, шоу-бизнес