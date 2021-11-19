Игорь Крутой забрал внука из роддома
Игорь Крутой забрал внука от внебрачного сына Якова из роддома
© Фото : PR НТВЧлен жюри международного вокального проекта "Ты супер!" Игорь Крутой
© Фото : PR НТВ
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Игорь Крутой забрал внука из роддома: на днях у внебрачного сына Якова и его возлюбленной Валерии родился первенец. Ради торжественного мероприятия композитор отменил съемки.
"Сегодня очень важный и знаменательный день, по этой причине я даже отказался от съемок: сегодня мы забирали нашего малыша на четвертый день его жизни из роддома домой", – написал композитор в Instagram.
По словам Крутого, они отметили выписку "по-домашнему", скромным семейным кругом. Также композитор добавил, что пара еще не выбрала имя малышу.
"Мальчик красивый, спокойный (посапывал все время), надеюсь, будет радовать нас всех – всегда и во всем… Ребята хотят пожить несколько дней с малышом и, только поняв, какое ему имя больше подходит, назвать – они родители, им и решать!" – заключил музыкант.
Ранее Крутой рассказал, что внук родился с весом три килограмма 360 граммов, "светленький и курчавый".
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