https://ria.ru/20211119/koronavirus-1759765813.html

Ракова заявила об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве

Ракова заявила об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 19.11.2021

Ракова заявила об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве

Улучшение ситуации с коронавирусом после нерабочих дней в Москве налицо, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:20

2021-11-19T11:20

2021-11-19T11:20

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Улучшение ситуации с коронавирусом после нерабочих дней в Москве налицо, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Тот эффект, который мы ждали от введения нерабочих дней, достигнут. Конечно, столь позитивный эффект нерабочих дней - это в первую очередь заслуга москвичей и московских бизнесменов, которые очень ответственно подошли к новым правилам, соблюдали их все нерабочие дни, хотя это, конечно, для всех было очень непросто", - сказала Ракова в эфире "России 24".

https://ria.ru/20211119/deti-1759756954.html

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