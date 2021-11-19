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Ракова заявила об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве
Ракова заявила об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 19.11.2021
Ракова заявила об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве
Улучшение ситуации с коронавирусом после нерабочих дней в Москве налицо, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:20
2021-11-19T11:20
2021-11-19T11:20
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Улучшение ситуации с коронавирусом после нерабочих дней в Москве налицо, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Тот эффект, который мы ждали от введения нерабочих дней, достигнут. Конечно, столь позитивный эффект нерабочих дней - это в первую очередь заслуга москвичей и московских бизнесменов, которые очень ответственно подошли к новым правилам, соблюдали их все нерабочие дни, хотя это, конечно, для всех было очень непросто", - сказала Ракова в эфире "России 24".
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Ракова заявила об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве
Ракова: улучшение ситуации с коронавирусом после нерабочих дней в Москве налицо