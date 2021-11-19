https://ria.ru/20211119/koronavirus-1759765527.html
В Москве выявили 3371 новый случай заражения коронавирусом
В Москве выявили 3371 новый случай заражения коронавирусом - РИА Новости, 19.11.2021
В Москве выявили 3371 новый случай заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве (3371), Санкт-Петербурге (2714), Подмосковье (1777), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:19
2021-11-19T11:19
2021-11-19T11:19
распространение коронавируса
санкт-петербург
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москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве (3371), Санкт-Петербурге (2714), Подмосковье (1777), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 3371, 2 Санкт-Петербург 2714, 3 Московская область 1777", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Калмыкии - 34, Чукотском автономном округе - 21, Ненецком автономном округе - 17.
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 3371 новый случай заражения коронавирусом
В Москве выявили 3371 новый случай заражения коронавирусом