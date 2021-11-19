https://ria.ru/20211119/koronavirus-1759765527.html

В Москве выявили 3371 новый случай заражения коронавирусом

В Москве выявили 3371 новый случай заражения коронавирусом - РИА Новости, 19.11.2021

В Москве выявили 3371 новый случай заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве (3371), Санкт-Петербурге (2714), Подмосковье (1777), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:19

2021-11-19T11:19

2021-11-19T11:19

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758417830_0:76:3116:1829_1920x0_80_0_0_f8719ffae61b612abbd77cfa6ee4e379.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве (3371), Санкт-Петербурге (2714), Подмосковье (1777), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 3371, 2 Санкт-Петербург 2714, 3 Московская область 1777", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Калмыкии - 34, Чукотском автономном округе - 21, Ненецком автономном округе - 17.

https://ria.ru/20211119/zabolevaemost-1759738420.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии