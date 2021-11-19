https://ria.ru/20211119/koronavirus-1759762819.html
В Москве более 90% госпитализируемых старше 60 лет не привиты
В Москве более 90% госпитализируемых старше 60 лет не привиты - РИА Новости, 19.11.2021
В Москве более 90% госпитализируемых старше 60 лет не привиты
Более 90% госпитализированных в Москве старше 60 лет не вакцинированы, сообщила в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:12
2021-11-19T11:12
2021-11-19T11:41
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МОСКВА, 19 Ноя - РИА Новости. Более 90% госпитализированных в Москве старше 60 лет не вакцинированы, сообщила в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова."Мы проанализировали и сейчас видим, что более 90% госпитализируемых людей старше 60 лет не вакцинированы", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".Она отметила, что 85% смертей от коронавирусом приходится на пожилых людей.
https://ria.ru/20211119/moskva-1759767163.html
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11:12 19.11.2021 (обновлено: 11:41 19.11.2021)
В Москве более 90% госпитализируемых старше 60 лет не привиты
Ракова: более 90% госпитализированных в Москве старше 60 лет не вакцинированы