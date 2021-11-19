https://ria.ru/20211119/koronavirus-1759762819.html

В Москве более 90% госпитализируемых старше 60 лет не привиты

В Москве более 90% госпитализируемых старше 60 лет не привиты - РИА Новости, 19.11.2021

В Москве более 90% госпитализируемых старше 60 лет не привиты

Более 90% госпитализированных в Москве старше 60 лет не вакцинированы, сообщила в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:12

2021-11-19T11:12

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МОСКВА, 19 Ноя - РИА Новости. Более 90% госпитализированных в Москве старше 60 лет не вакцинированы, сообщила в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова."Мы проанализировали и сейчас видим, что более 90% госпитализируемых людей старше 60 лет не вакцинированы", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".Она отметила, что 85% смертей от коронавирусом приходится на пожилых людей.

https://ria.ru/20211119/moskva-1759767163.html

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