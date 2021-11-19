https://ria.ru/20211119/klimov-1759839445.html

Брифинг сенатора РФ Андрея Климова

Брифинг сенатора РФ Андрея Климова - РИА Новости, 19.11.2021

Брифинг сенатора РФ Андрея Климова

22 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг председателя Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея КЛИМОВА о международном сотрудничестве Комиссии СФ.

2021-11-19T16:07

2021-11-19T16:07

2021-11-19T16:07

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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