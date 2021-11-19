https://ria.ru/20211119/klimov-1759839445.html
Брифинг сенатора РФ Андрея Климова
Брифинг сенатора РФ Андрея Климова - РИА Новости, 19.11.2021
Брифинг сенатора РФ Андрея Климова
22 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг председателя Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея КЛИМОВА о международном сотрудничестве Комиссии СФ.
2021-11-19T16:07
2021-11-19T16:07
2021-11-19T16:07
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1759839445.jpg?1637327273
Задать вопросТрансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Брифинг сенатора РФ Андрея Климова
22 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг председателя Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея КЛИМОВА о международном сотрудничестве Комиссии СФ.