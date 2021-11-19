https://ria.ru/20211119/klimat-1759760548.html

Россия готова к согласованию подходов в теме климата, заявил Мишустин

Россия готова к согласованию подходов в теме климата, заявил Мишустин - РИА Новости, 19.11.2021

Россия готова к согласованию подходов в теме климата, заявил Мишустин

Россия готова к активному согласованию подходов в вопросах сохранения климата и развития зеленых технологий со своими партнерами по ЕАЭС, в ближайшее время... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:06

2021-11-19T11:06

2021-11-19T11:51

общество

михаил мишустин

россия

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ЕРЕВАН, 19 ноя - РИА Новости. Россия готова к активному согласованию подходов в вопросах сохранения климата и развития зеленых технологий со своими партнерами по ЕАЭС, в ближайшее время рабочая группа объединения должна разработать первый пакет мероприятий дорожной карты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Эффективно решать проблемы климата в одиночку невозможно. Только объединив усилия, мы справимся с этой задачей", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин предложил начать странам объединения унификацию стандартов в сфере углеродной отчетности и осуществлять взаимовыгодное климатические проекты."Россия готова к активной работе по согласованию подходов, чтобы в полной мере использовать накопленный нашими странами опыт, в том числе в области зеленых технологий", - добавил российский премьер.Он отметил, что в рамках ЕАЭС действует рабочая группа по вопросам климата."В ближайшее время ей предстоит подготовить основные стратегические подходы, а также первый пакет мероприятий дорожной карты по их реализации. Это должны быть такие меры, которые позволят нашим странам успешно преодолевать вызовы в климатической сфере", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20211112/klimat-1758796873.html

россия

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общество, михаил мишустин, россия