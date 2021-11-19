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В Пекине высоко оценили высказывания Путина об отношениях двух стран
В Пекине высоко оценили высказывания Путина об отношениях двух стран - РИА Новости, 19.11.2021
В Пекине высоко оценили высказывания Путина об отношениях двух стран
Китай высоко ценит положительные высказывания президента России Владимира Путина об отношениях Москвы и Пекина, они в очередной раз продемонстрировали,... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:12
2021-11-19T11:12
2021-11-19T11:12
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ПЕКИН, 19 ноя – РИА Новости. Китай высоко ценит положительные высказывания президента России Владимира Путина об отношениях Москвы и Пекина, они в очередной раз продемонстрировали, насколько большое внимание российская сторона придает развитию отношений с КНР, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицязнь.Президент РФ, выступая на расширенной коллегии МИД РФ, заявил, что Россия и Китай будут расширять партнерство, несмотря на попытки Запада вбить клин между Москвой и Пекином."Позитивные высказывания президента России Владимира Путина о российско-китайских отношениях вновь показали, насколько большое внимание российская сторона, и особенно российский лидер, придает развитию отношений с Китаем, китайская сторона высоко это ценит", - заявил дипломат.Он отметил, что в совместном заявлении, опубликованном главами двух государств в июне этого года по случаю 20-летия подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, стороны четко подтвердили тот факт, что России нужен процветающий и стабильный Китай, а Китаю нужна сильная и успешная Россия."Отношения России и Китая, будь то в прошлом, настоящем или будущем, всегда основываются на принципах равного отношения друг к другу, взаимного доверия и защиты основных интересов друг друга", - сказал он.
https://ria.ru/20211118/kitay-1759667138.html
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в мире, китай, москва, владимир путин, мид кнр, россия
В Пекине высоко оценили высказывания Путина об отношениях двух стран
В Пекине заявили, что высоко ценят высказывания Путина об отношениях двух стран
ПЕКИН, 19 ноя – РИА Новости. Китай
высоко ценит положительные высказывания президента России Владимира Путина
об отношениях Москвы
и Пекина
, они в очередной раз продемонстрировали, насколько большое внимание российская сторона придает развитию отношений с КНР, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР
Чжао Лицязнь.
Президент РФ, выступая на расширенной коллегии МИД РФ, заявил, что Россия
и Китай будут расширять партнерство, несмотря на попытки Запада вбить клин между Москвой и Пекином.
"Позитивные высказывания президента России Владимира Путина о российско-китайских отношениях вновь показали, насколько большое внимание российская сторона, и особенно российский лидер, придает развитию отношений с Китаем, китайская сторона высоко это ценит", - заявил дипломат.
Он отметил, что в совместном заявлении, опубликованном главами двух государств в июне этого года по случаю 20-летия подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, стороны четко подтвердили тот факт, что России нужен процветающий и стабильный Китай, а Китаю нужна сильная и успешная Россия.
"Отношения России и Китая, будь то в прошлом, настоящем или будущем, всегда основываются на принципах равного отношения друг к другу, взаимного доверия и защиты основных интересов друг друга", - сказал он.