Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211119/kitay-1759762477.html
В Пекине высоко оценили высказывания Путина об отношениях двух стран
В Пекине высоко оценили высказывания Путина об отношениях двух стран - РИА Новости, 19.11.2021
В Пекине высоко оценили высказывания Путина об отношениях двух стран
Китай высоко ценит положительные высказывания президента России Владимира Путина об отношениях Москвы и Пекина, они в очередной раз продемонстрировали,... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:12
2021-11-19T11:12
в мире
китай
москва
владимир путин
мид кнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/53/1508705346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c88763750f7073ecc220a9b84423231d.jpg
ПЕКИН, 19 ноя – РИА Новости. Китай высоко ценит положительные высказывания президента России Владимира Путина об отношениях Москвы и Пекина, они в очередной раз продемонстрировали, насколько большое внимание российская сторона придает развитию отношений с КНР, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицязнь.Президент РФ, выступая на расширенной коллегии МИД РФ, заявил, что Россия и Китай будут расширять партнерство, несмотря на попытки Запада вбить клин между Москвой и Пекином."Позитивные высказывания президента России Владимира Путина о российско-китайских отношениях вновь показали, насколько большое внимание российская сторона, и особенно российский лидер, придает развитию отношений с Китаем, китайская сторона высоко это ценит", - заявил дипломат.Он отметил, что в совместном заявлении, опубликованном главами двух государств в июне этого года по случаю 20-летия подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, стороны четко подтвердили тот факт, что России нужен процветающий и стабильный Китай, а Китаю нужна сильная и успешная Россия."Отношения России и Китая, будь то в прошлом, настоящем или будущем, всегда основываются на принципах равного отношения друг к другу, взаимного доверия и защиты основных интересов друг друга", - сказал он.
https://ria.ru/20211118/kitay-1759667138.html
https://ria.ru/20211118/partnerstvo-1759667041.html
китай
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/53/1508705346_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_b56e286558a8040274918f0cae1cb6f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, китай, москва, владимир путин, мид кнр, россия
11:12 19.11.2021
 
В Пекине высоко оценили высказывания Путина об отношениях двух стран

В Пекине заявили, что высоко ценят высказывания Путина об отношениях двух стран

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 19 ноя – РИА Новости. Китай высоко ценит положительные высказывания президента России Владимира Путина об отношениях Москвы и Пекина, они в очередной раз продемонстрировали, насколько большое внимание российская сторона придает развитию отношений с КНР, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицязнь.
Президент РФ, выступая на расширенной коллегии МИД РФ, заявил, что Россия и Китай будут расширять партнерство, несмотря на попытки Запада вбить клин между Москвой и Пекином.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в рамках саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
Вчера, 16:43
Путин рассказал, почему Запад пытается вбить клин между Россией и Китаем
"Позитивные высказывания президента России Владимира Путина о российско-китайских отношениях вновь показали, насколько большое внимание российская сторона, и особенно российский лидер, придает развитию отношений с Китаем, китайская сторона высоко это ценит", - заявил дипломат.
Он отметил, что в совместном заявлении, опубликованном главами двух государств в июне этого года по случаю 20-летия подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, стороны четко подтвердили тот факт, что России нужен процветающий и стабильный Китай, а Китаю нужна сильная и успешная Россия.
"Отношения России и Китая, будь то в прошлом, настоящем или будущем, всегда основываются на принципах равного отношения друг к другу, взаимного доверия и защиты основных интересов друг друга", - сказал он.
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
Вчера, 16:43
Россия и Китай продолжат развивать партнерство, заявил Путин
 
В миреКитайМоскваВладимир ПутинМИД КНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
03:18Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
03:15В Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделий
03:08Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время
03:00Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
02:42В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
02:35Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день
02:27Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
02:23Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
02:19В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
02:09WSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома
02:08Россиян предупредили о ледяном дожде
02:05Раскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова
02:02В Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху
01:37В Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих
01:35Украинских сирот научили воевать
01:29У Байдена ухудшилась походка и усилился кашель
01:20Личный врач Байдена выдал заключение о его здоровье
01:17Россиянам назвали, что стоит проверить после выздоровления от COVID-19
Лента новостейМолния
В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 летЭксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгоднаВ Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделийАвтоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяЮрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков водыВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на УкраинуДиетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в деньТрамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подросткаБлинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в ЙеменеВ Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасностиАвтолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холодаWSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского домаРоссиян предупредили о ледяном дождеРаскрыты подробности пожара, в котором пострадала ХлебниковаВ Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цехуВ Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующихУкраинских сирот научили воеватьУ Байдена ухудшилась походка и усилился кашельЛичный врач Байдена выдал заключение о его здоровьеРоссиянам назвали, что стоит проверить после выздоровления от COVID-19